Сака стал автором двух последних хет-триков сборной Англии
Вспомним игроков с наибольшим количеством хет-триков в составе английской сборной
24-летний атакующий игрок лондонского Арсенала Букайо Сака оформил второй хет-трик в составе национальной сборной Англии.
Произошло это в поединке за третье место на ЧМ-2026 против сборной Франции.
Впервые англичанин отметился подобным достижением в матче квалификации чемпионата Европы против сборной Северной Македонии в июне 2023 года.
Хет-трики Букайо Саки за сборную Англии (2)
- 2026: ЧМ, Франция
- 2023: ЧЕ (квал.), Северная Македония
Интересным фактом является, что между этими хет-триками ни один игрок сборной Англии не забивал 3+ гола в одном матче.
Таким образом, Сака стал автором 90-го и 91-го хет-триков в истории английской сборной.
Напомним, что рекордсменом сборной Англии по количеству хет-триков является Джимми Гривз (6).
Игроки с наибольшим количеством хет-триков за сборную Англии
- 6 – Джимми Гривз
- 5 – Гарри Линекер
- 5 – Гарри Кейн
- 4 – Вивиан Вудворд
- 4 – Бобби Чарльтон
- 3 – Стэн Мортенсен
- 2 – Стив Блумер
- 2 – Дикси Дин
- 2 – Джордж Кемселл
- 2 – Томми Лоутон
- 2 – Томми Тейлор
- 2 – Джефф Херст
- 2 – Майкл Оуэн
- 2 – Букайо Сака
Также можно отметить, что Сака стал вторым англичанином, оформившим хет-трик в ворота сборной Франции. Первым был Джефф Херст в 1969 году.
Хет-трики сборной Англии против сборной Франции (2)
- 2026: ЧМ, Букайо Сака
- 1969: ТМ, Джефф Херст
England’s last two hat-tricks:— Statman Dave (@StatmanDave) July 18, 2026
Bukayo Saka vs. 🇲🇰
Bukayo Saka vs. 🇫🇷
Three of the best. ⭐️ pic.twitter.com/aji5ltCymT
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