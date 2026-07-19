Сака стал автором двух последних хет-триков сборной Англии

24-летний атакующий игрок лондонского Арсенала Букайо Сака оформил второй хет-трик в составе национальной сборной Англии.

Произошло это в поединке за третье место на ЧМ-2026 против сборной Франции.

Впервые англичанин отметился подобным достижением в матче квалификации чемпионата Европы против сборной Северной Македонии в июне 2023 года.

Хет-трики Букайо Саки за сборную Англии (2)

2026: ЧМ, Франция

2023: ЧЕ (квал.), Северная Македония

Интересным фактом является, что между этими хет-триками ни один игрок сборной Англии не забивал 3+ гола в одном матче.

Таким образом, Сака стал автором 90-го и 91-го хет-триков в истории английской сборной.

Напомним, что рекордсменом сборной Англии по количеству хет-триков является Джимми Гривз (6).

Игроки с наибольшим количеством хет-триков за сборную Англии

6 – Джимми Гривз

5 – Гарри Линекер

5 – Гарри Кейн

4 – Вивиан Вудворд

4 – Бобби Чарльтон

3 – Стэн Мортенсен

2 – Стив Блумер

2 – Дикси Дин

2 – Джордж Кемселл

2 – Томми Лоутон

2 – Томми Тейлор

2 – Джефф Херст

2 – Майкл Оуэн

2 – Букайо Сака

Также можно отметить, что Сака стал вторым англичанином, оформившим хет-трик в ворота сборной Франции. Первым был Джефф Херст в 1969 году.

Хет-трики сборной Англии против сборной Франции (2)

2026: ЧМ, Букайо Сака

1969: ТМ, Джефф Херст