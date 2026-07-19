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  4. Сака стал автором двух последних хет-триков сборной Англии
Чемпионат мира
19 июля 2026, 10:44 | Обновлено 19 июля 2026, 11:01
154
0

Сака стал автором двух последних хет-триков сборной Англии

Вспомним игроков с наибольшим количеством хет-триков в составе английской сборной

19 июля 2026, 10:44 | Обновлено 19 июля 2026, 11:01
154
0
Сака стал автором двух последних хет-триков сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine
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24-летний атакующий игрок лондонского Арсенала Букайо Сака оформил второй хет-трик в составе национальной сборной Англии.

Произошло это в поединке за третье место на ЧМ-2026 против сборной Франции.

Впервые англичанин отметился подобным достижением в матче квалификации чемпионата Европы против сборной Северной Македонии в июне 2023 года.

Хет-трики Букайо Саки за сборную Англии (2)

  • 2026: ЧМ, Франция
  • 2023: ЧЕ (квал.), Северная Македония

Интересным фактом является, что между этими хет-триками ни один игрок сборной Англии не забивал 3+ гола в одном матче.

Таким образом, Сака стал автором 90-го и 91-го хет-триков в истории английской сборной.

Напомним, что рекордсменом сборной Англии по количеству хет-триков является Джимми Гривз (6).

Игроки с наибольшим количеством хет-триков за сборную Англии

  • 6 – Джимми Гривз
  • 5 – Гарри Линекер
  • 5 – Гарри Кейн
  • 4 – Вивиан Вудворд
  • 4 – Бобби Чарльтон
  • 3 – Стэн Мортенсен
  • 2 – Стив Блумер
  • 2 – Дикси Дин
  • 2 – Джордж Кемселл
  • 2 – Томми Лоутон
  • 2 – Томми Тейлор
  • 2 – Джефф Херст
  • 2 – Майкл Оуэн
  • 2 – Букайо Сака

Также можно отметить, что Сака стал вторым англичанином, оформившим хет-трик в ворота сборной Франции. Первым был Джефф Херст в 1969 году.

Хет-трики сборной Англии против сборной Франции (2)

  • 2026: ЧМ, Букайо Сака
  • 1969: ТМ, Джефф Херст
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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