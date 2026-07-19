Чемпионат мира19 июля 2026, 02:01 |
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Сака стал автором 58-го хет-трика на чемпионатах мира
Вспомним всех футболистов, отмечавшихся подобным достижением на мировых первенствах
19 июля 2026, 02:01 |
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24-летний нападающий сборной Англии Букайо Сака стал автором 58-го хет-трика в истории чемпионатов мира.
Это произошло в матче за третье место на ЧМ-2026 против сборной Франции.
Кроме того, Сака стал четвертым англичанином, добившимся такого достижения. До него хет-триками на чемпионатах мира отличились Джефф Херст (1966, против ФРГ), Гарри Линекер (1986, против Польши) и Гарри Кейн (2018, против Панамы).
Все хет-трики в истории чемпионатов мира (58):
- Букайо Сака (Англия), против Франции, 2026
- Усман Дембеле (Франция), против Норвегии, 2026
- Джонатан Дэвид (Канада), против Катара, 2026
- Лионель Месси (Аргентина), против Алжира, 2026
- Килиан Мбаппе (Франция), против Аргентины, 2022
- Гонсалу Рамуш (Португалия), против Швейцарии, 2022
- Гарри Кейн (Англия), против Панамы, 2018
- Криштиану Роналду (Португалия), против Испании, 2018
- Джердан Шачири (Швейцария), против Гондураса, 2014
- Томас Мюллер (Германия), против Португалии, 2014
- Гонсало Игуаин (Аргентина), против Южной Кореи, 2010
- Паулета (Португалия), против Польши, 2002
- Мирослав Клозе (Германия), против Саудовской Аравии, 2002
- Габриэль Батистута (Аргентина), против Ямайки, 1998
- Олег Саленко (Россия), против Камеруна, 5 голов, 1994
- Габриэль Батистута (Аргентина), против Греции, 1994
- Томаш Скугравый (Чехословакия), против Коста-Рики, 1990
- Мичел (Испания), против Южной Кореи, 1990
- Эмилио Бутрагеньо (Испания), против Дании, 4 гола, 1986
- Игорь Беланов (СССР), против Бельгии, 1986
- Гарри Линекер (Англия), против Польши, 1986
- Пребен Элкьяер-Ларсен (Дания), против Уругвая, 1986
- Паоло Росси (Италия), против Бразилии, 1982
- Збигнев Бонек (Польша), против Бельгии, 1982
- Карл-Хайнц Румменигге (ФРГ), против Чили, 1982
- Ласло Кишш (Венгрия), против Сальвадора, 1982
- Теофило Кубильяс (Перу), против Ирана, 1978
- Роб Ренсенбринк (Нидерланды), против Ирана, 1978
- Анджей Шармах (Польша), против Гаити, 1974
- Душан Баевич (Югославия), против Заира, 1974
- Герд Мюллер (ФРГ), против Перу, 1970
- Герд Мюллер (ФРГ), против Болгарии, 1970
- Джефф Херст (Англия), против ФРГ, 1966
- Эусебиу (Португалия), против Северной Кореи, 4 гола, 1966
- Флориан Альберт (Венгрия), против Болгарии, 1962
- Жюст Фонтен (Франция), против ФРГ, 4 гола, 1958
- Пеле (Бразилия), против Франции, 1958
- Жюст Фонтен (Франция), против Парагвая, 1958
- Йозеф Гюги (Швейцария), против Австрии, 1954
- Теодор Вагнер (Австрия), против Швейцарии, 1954
- Макс Морлок (ФРГ), против Турции, 1954
- Шандор Кочиш (Венгрия), против ФРГ, 4 гола, 1954
- Бухран Саргин (Турция), против Южной Кореи, 1954
- Карлос Борхес (Уругвай), против Шотландии, 1954
- Эрих Пробст (Австрия), против Чехословакии, 1954
- Шандор Кочиш (Венгрия), против Южной Кореи, 1954
- Адемир (Бразилия), против Швеции, 4 гола, 1950
- Оскар Мигес (Уругвай), против Боливии, 1950
- Гарри Андерссон (Швеция), против Кубы, 1938
- Густав Веттерстрём (Швеция), против Кубы, 1938
- Леонидас (Бразилия), против Польши, 1938
- Эрнест Вилимовский (Польша), против Бразилии, 4 гола, 1938
- Олдржих Неедлый (Чехословакия), против Германии, 1934
- Эдмунд Конен (Германия), против Бельгии, 1934
- Анджело Скьявио (Италия), против США, 1934
- Педро Сеа (Уругвай), против Югославии, 1930
- Гильермо Стабиле (Аргентина), против Мексики, 1930
- Берт Петноуд (США), против Парагвая, 1930
Хет-трики за национальные сборные:
- 7 – Германия
- 5 – Аргентина
- 4 – Венгрия, Португалия, Франция, Англия
- 3 — Бразилия, Польша, Уругвай
- 2 — Австрия, Испания, Италия, Чехословакия, Швейцария, Швеция
- 1 — Дания, Нидерланды, Перу, Россия, СССР, США, Турция, Югославия, Канада
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