Донецкий Шахтер начинает серию контрольных матчей, готовясь к новому сезону.

19 июля в 17:00 подопечные Арды Турана встретятся с хорватским клубом Рудеш.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Горняки проводят предсезонный учебно-тренировочный сбор в Словении, где готовятся к старту нового футбольного сезона.

По итогам прошлого сезона Шахтер стал чемпионом Украины и сыграет в основном этапе Лиги чемпионов 2026/27.

Где смотреть онлайн товарищеский матч: Шахтер – Рудеш

Видеотрансляция матча проводится на официальном YouTube-канале Шахтера