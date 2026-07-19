Где смотреть онлайн товарищеский матч: Шахтер – Рудеш
19 июля в 17:00 состоится контрольный поединок в Словении
Донецкий Шахтер начинает серию контрольных матчей, готовясь к новому сезону.
19 июля в 17:00 подопечные Арды Турана встретятся с хорватским клубом Рудеш.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Горняки проводят предсезонный учебно-тренировочный сбор в Словении, где готовятся к старту нового футбольного сезона.
По итогам прошлого сезона Шахтер стал чемпионом Украины и сыграет в основном этапе Лиги чемпионов 2026/27.
Где смотреть онлайн товарищеский матч: Шахтер – Рудеш
Видеотрансляция матча проводится на официальном YouTube-канале Шахтера
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