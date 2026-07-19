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Украина. Премьер лига
19 июля 2026, 13:37 | Обновлено 19 июля 2026, 13:39
173
0

Где смотреть онлайн товарищеский матч: Шахтер – Рудеш

19 июля в 17:00 состоится контрольный поединок в Словении

19 июля 2026, 13:37 | Обновлено 19 июля 2026, 13:39
173
0
Где смотреть онлайн товарищеский матч: Шахтер – Рудеш
ФК Шахтер
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Донецкий Шахтер начинает серию контрольных матчей, готовясь к новому сезону.

19 июля в 17:00 подопечные Арды Турана встретятся с хорватским клубом Рудеш.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Горняки проводят предсезонный учебно-тренировочный сбор в Словении, где готовятся к старту нового футбольного сезона.

По итогам прошлого сезона Шахтер стал чемпионом Украины и сыграет в основном этапе Лиги чемпионов 2026/27.

Где смотреть онлайн товарищеский матч: Шахтер – Рудеш

Видеотрансляция матча проводится на официальном YouTube-канале Шахтера

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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