Макрон высказался о Дешаме после фиаско Франции на ЧМ-2026
Президент Франции поблагодарил тренера
Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил Дидье Дешама за работу в должности главного тренера сборной Франции после провального матча за бронзу ЧМ-2026 против Англии (4:6).
«Сегодня вечером пролистывается страница в истории французского футбола.
Спасибо, Дидье Дешам, за легендарные победы, невероятные эмоции, за то, что на протяжении многих лет ты вел наших «синих» вперед и заставлял Францию переживать яркие моменты. Четырнадцать лет – эпоха Дешама», – написал Макрон.
Национальная сборная Франции довольно уверенно шагала по Мундиалю, но провалила полуфинал против Испании (0:2) и матч за третье место ЧМ-2026 против Англии (4:6).
Une page de l’histoire du football français se tourne ce soir. Merci Didier Deschamps pour les victoires légendaires, les émotions fortes, pour avoir porté durant des années nos Bleus et fait vibrer la France. Quatorze années : la génération Deschamps. pic.twitter.com/9IiJIa5khU— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 18, 2026
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