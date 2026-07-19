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  4. Макрон высказался о Дешаме после фиаско Франции на ЧМ-2026
Чемпионат мира
19 июля 2026, 08:48 | Обновлено 19 июля 2026, 09:14
1931
0

Макрон высказался о Дешаме после фиаско Франции на ЧМ-2026

Президент Франции поблагодарил тренера

19 июля 2026, 08:48 | Обновлено 19 июля 2026, 09:14
1931
0
Макрон высказался о Дешаме после фиаско Франции на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Эммануэль Макрон
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Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил Дидье Дешама за работу в должности главного тренера сборной Франции после провального матча за бронзу ЧМ-2026 против Англии (4:6).

«Сегодня вечером пролистывается страница в истории французского футбола.

Спасибо, Дидье Дешам, за легендарные победы, невероятные эмоции, за то, что на протяжении многих лет ты вел наших «синих» вперед и заставлял Францию ​​переживать яркие моменты. Четырнадцать лет – эпоха Дешама», – написал Макрон.

Национальная сборная Франции довольно уверенно шагала по Мундиалю, но провалила полуфинал против Испании (0:2) и матч за третье место ЧМ-2026 против Англии (4:6).

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Эммануэль Макрон Дидье Дешам ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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