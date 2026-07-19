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  4. Дешам объяснил поражение Франции от Англии в матче за бронзу ЧМ-2026
Чемпионат мира
19 июля 2026, 07:27 |
2342
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Дешам объяснил поражение Франции от Англии в матче за бронзу ЧМ-2026

Дидье раскритиковал своих футболистов за игру в первом тайме

19 июля 2026, 07:27 |
2342
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Дешам объяснил поражение Франции от Англии в матче за бронзу ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам
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Главный тренер национальной сборной Франции Дидье Дешам поделился эмоциями после безумного матча против Англии (4:6) в битве за третье место Мундиаля.

Это поражение. Мы проигрывали 0:4; мы провели позорный первый тайм. Однако мы показали бойцовский дух и были вещи, которые мы сделали хорошо. У нас было два шанса сравнять счет до 4:4, и после этого мы немного активнее пошли вперед.

Мы сделали то, что умеем. Это моя вина; пожалуй, я не сделал того, что требовалось в первом тайме... По крайней мере, это было похоже на игру, даже если поражение болезненное. Конечно, было бы лучше занять третье место.

Мы приехали сюда с большими амбициями. Нам удалось сделать немало положительных вещей. Мы не смогли победить в матче против Испании. Это не полный провал. У нас качественный состав, молодые игроки, которые будут прогрессировать. У нас был талант, чтобы и дальше достигать очень хороших результатов.

Лично для меня это было поистине замечательное путешествие вместе с ними. Мы провели восемь недель вместе с начала нашей подготовки. Это было здорово. Разочарование заключается в спортивном аспекте, но у нас была возможность вызвать эмоции, и миллионы французов смогли их почувствовать. Это чемпионат мира — нет ничего прекраснее этого», – сказал Дешам.

Национальная сборная Франции довольно уверенно шагала по Мундиалю, но провалила полуфинал против Испании (0:2) и матч за третье место ЧМ-2026 против Англии (4:6).

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Олег Вахоцкий Источник: ФИФА
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Головне що вболівальники кайфанули від такого футболу
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