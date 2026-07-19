Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026

Лидер национальной сборной Франции Килиан Мбаппе поделился эмоциями после безумного матча против Англии (4:6) в битве за третье место Мундиаля.

«Были два очень разных тайма. Что касается первого – я могу понять, почему некоторые считают, что мы выставили себя на посмешище и не были достойны этой футболки. Я бы сказал, что мы были людьми, а мы не можем себе этого позволить.

Мы были совершенно ошеломлены, и они нас сильно встряхнули и разбудили. Во втором тайме мы снова стали игроками высочайшего уровня, ментальными машинами. В конце концов, мы не выиграли, и очень досадно за Дидье Дешама.

Мы хотели сделать что-нибудь для него. Первый тайм производит впечатление, будто мы его подвели — но мы совсем не хотели, чтобы он чувствовал себя так. Этот матч не запятнает наследие Дидье Дешама», – отметил Мбаппе.

Национальная сборная Франции довольно уверенно шагала по Мундиалю, но провалила полуфинал против Испании (0:2) и матч за третье место ЧМ-2026 против Англии (4:6).