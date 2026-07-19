Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026
Чемпионат мира
19 июля 2026, 07:17 |
3902
2

Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026

Килиан не понимает, почему Франция провалила первый тайм матча

19 июля 2026, 07:17 |
3902
2 Comments
Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Лидер национальной сборной Франции Килиан Мбаппе поделился эмоциями после безумного матча против Англии (4:6) в битве за третье место Мундиаля.

«Были два очень разных тайма. Что касается первого – я могу понять, почему некоторые считают, что мы выставили себя на посмешище и не были достойны этой футболки. Я бы сказал, что мы были людьми, а мы не можем себе этого позволить.

Мы были совершенно ошеломлены, и они нас сильно встряхнули и разбудили. Во втором тайме мы снова стали игроками высочайшего уровня, ментальными машинами. В конце концов, мы не выиграли, и очень досадно за Дидье Дешама.

Мы хотели сделать что-нибудь для него. Первый тайм производит впечатление, будто мы его подвели — но мы совсем не хотели, чтобы он чувствовал себя так. Этот матч не запятнает наследие Дидье Дешама», – отметил Мбаппе.

Национальная сборная Франции довольно уверенно шагала по Мундиалю, но провалила полуфинал против Испании (0:2) и матч за третье место ЧМ-2026 против Англии (4:6).

По теме:
Дешам объяснил поражение Франции от Англии в матче за бронзу ЧМ-2026
Испания – Аргентина. Прогноз и анонс на финал чемпионата мира 2026
Где смотреть онлайн финал чемпионата мира 2026 Испания – Аргентина
Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу сборная Англии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФИФА
Оцените материал
(75)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо получило предложение в размере 15 млн евро. Суркис принял решение
Футбол | 18 июля 2026, 23:02 12
Динамо получило предложение в размере 15 млн евро. Суркис принял решение
Динамо получило предложение в размере 15 млн евро. Суркис принял решение

Клуб не захотел продавать Пономаренко

Томас Тухель прокомментировал бешеную игру с Францией, подарившую 10 голов
Футбол | 19 июля 2026, 04:43 1
Томас Тухель прокомментировал бешеную игру с Францией, подарившую 10 голов
Томас Тухель прокомментировал бешеную игру с Францией, подарившую 10 голов

Тренер сборной Англии отметил характер своей команды

Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
Бокс | 18.07.2026, 07:59
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
Футбол | 18.07.2026, 07:24
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
Футбол | 18.07.2026, 08:38
Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
2 останні гри просрали незрозуміло через які проблеми 
Ответить
0
Мавру - в жопу. африкансьек хюірну взули і їїї місцу показади в першому таймі.
Ответить
0
Популярные новости
Боксер, который поставил на место Гассиева, решил сразиться с Усиком
Боксер, который поставил на место Гассиева, решил сразиться с Усиком
19.07.2026, 07:17 2
Бокс
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
18.07.2026, 09:46
Бокс
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
17.07.2026, 08:13 17
Футбол
Защитник Динамо попал в больницу после победы в матче Лиги Европы
Защитник Динамо попал в больницу после победы в матче Лиги Европы
17.07.2026, 08:51 3
Футбол
Известно, почему Ткаченко не тренирует Усика. Возникла серьезная проблема
Известно, почему Ткаченко не тренирует Усика. Возникла серьезная проблема
18.07.2026, 06:12 1
Бокс
Моуриньо определил судьбу Лунина. Жозе выбрал стартовый состав Реала
Моуриньо определил судьбу Лунина. Жозе выбрал стартовый состав Реала
18.07.2026, 07:32
Футбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Как Украина может выйти в плей-офф?
Таблица Лиги наций по волейболу. Как Украина может выйти в плей-офф?
18.07.2026, 10:45 5
Волейбол
Финал чемпионата мира находится под угрозой. ФИФА мониторит ситуацию
Финал чемпионата мира находится под угрозой. ФИФА мониторит ситуацию
17.07.2026, 19:47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем