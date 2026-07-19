19 июля состоится финальный матч чемпионата мира 2026 между сборными Испании и Аргентины.

Поединок начнется в 22:00 по Киеву на Метлайф-стэдиум в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси (США), пригород Нью-Йорка.

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Стартовый свисток главного арбитра встречи – словенского судьи Славко Винчича – прозвучит в 22:00 по Киеву.

Главный тренер сборной Испании – Луис де ла Фуэнте. Наставником аргентинской команды является Лионель Скалони.

Результаты Испании на ЧМ-2026: Кабо-Верде (0:0), Саудовская Аравия (4:0), Уругвай (1:0), Австрия (3:0), Португалия (1:0), Бельгия (2:1), Франция (2:0).

Результаты Аргентины на ЧМ-2026: Алжир (3:0), Австрия (2:0), Иордания (3:1), Кабо-Верде (3:2, д.в.), Египет (3:2), Швейцария (3:1, д.в.), Англия (2:1).

Легендарный Лионель Месси выйдет в стартовом составе сборной Аргентины. Противостоять ему будет юный вундеркинд Ламин Ямаль.

Испания поборется за второй трофей ЧМ после чемпионства в 2010 году. Аргентина является действующим победителем мундиаля. Всего у аргентинцев три титула на мировых первенствах – 1978, 1986, 2022.

Испания – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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