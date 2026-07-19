Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испания – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат мира
Испания
19.07.2026 22:00 - : -
Аргентина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
19 июля 2026, 04:40 |
65
0

Испания – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча чемпионата мира 19 июля в 22:00

19 июля 2026, 04:40 |
65
0
Испания – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

19 июля состоится финальный матч чемпионата мира 2026 между сборными Испании и Аргентины.

Поединок начнется в 22:00 по Киеву на Метлайф-стэдиум в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси (США), пригород Нью-Йорка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток главного арбитра встречи – словенского судьи Славко Винчича – прозвучит в 22:00 по Киеву.

Главный тренер сборной Испании – Луис де ла Фуэнте. Наставником аргентинской команды является Лионель Скалони.

Результаты Испании на ЧМ-2026: Кабо-Верде (0:0), Саудовская Аравия (4:0), Уругвай (1:0), Австрия (3:0), Португалия (1:0), Бельгия (2:1), Франция (2:0).

Результаты Аргентины на ЧМ-2026: Алжир (3:0), Австрия (2:0), Иордания (3:1), Кабо-Верде (3:2, д.в.), Египет (3:2), Швейцария (3:1, д.в.), Англия (2:1).

Легендарный Лионель Месси выйдет в стартовом составе сборной Аргентины. Противостоять ему будет юный вундеркинд Ламин Ямаль.

Испания поборется за второй трофей ЧМ после чемпионства в 2010 году. Аргентина является действующим победителем мундиаля. Всего у аргентинцев три титула на мировых первенствах – 1978, 1986, 2022.

Испания – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Испания – Аргентина
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Сетка плей-офф ЧМ-2026

Betking
Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Прогноз на суперматч ЧМ-2026: Испания – Аргентина, финал
Игрок сборной Франции раскритиковал партнеров: «Позорно»
Томас Тухель прокомментировал бешеную игру с Францией, подарившую 10 голов
сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу Испания - Аргентина смотреть онлайн ЧМ-2026 по футболу Лионель Месси Ламин Ямаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Англия в третий раз в истории забила 6 голов в матче чемпионата мира
Футбол | 19 июля 2026, 02:23 2
Англия в третий раз в истории забила 6 голов в матче чемпионата мира
Англия в третий раз в истории забила 6 голов в матче чемпионата мира

Вспоминаем поединки англичан на мировых первенствах, в которых они забивали 4+ гола

Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
Футбол | 18 июля 2026, 10:57 39
Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы

Против вингера подали иск компания JJDS Management Limited и ее основатель Фемис Сагиров

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье объявило о громком трансфере в УПЛ
Футбол | 18.07.2026, 19:38
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье объявило о громком трансфере в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье объявило о громком трансфере в УПЛ
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
Футбол | 18.07.2026, 07:24
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 метра, но уступила Олислагерс
Другие виды | 18.07.2026, 17:31
Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 метра, но уступила Олислагерс
Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 метра, но уступила Олислагерс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
17.07.2026, 07:53 11
Бокс
Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
18.07.2026, 08:38 36
Футбол
Трубин получил роскошное предложение. Гранд готовит трансфер за 40 млн евро
Трубин получил роскошное предложение. Гранд готовит трансфер за 40 млн евро
17.07.2026, 07:25 9
Футбол
Турнирная таблица Лиги наций. Где Украина после матча с Турцией
Турнирная таблица Лиги наций. Где Украина после матча с Турцией
17.07.2026, 20:05 6
Волейбол
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
17.07.2026, 06:22 1
Бокс
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
18.07.2026, 04:32 9
Футбол
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
18.07.2026, 10:13 28
Футбол
Боксер, который поставил на место Гассиева, решил сразиться с Усиком
Боксер, который поставил на место Гассиева, решил сразиться с Усиком
18.07.2026, 19:30 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем