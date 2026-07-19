ФОТО. Футболист сборной Украины впечатлил английских фанов
Ярмолюк вернулся к тренировкам в составе Брентфорда
Полузащитник «Брентфорда» и сборной Украины Егор Ярмолюк поделился новыми кадрами после возвращения к тренировкам.
На фотографиях 22-летний украинец работает в тренажерном зале в экипировке английского клуба. Особое внимание болельщиков привлекла впечатляющая физическая форма футболиста – развитая мускулатура рук и ног.
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«Возвращаемся к работе», – коротко подписал публикацию Ярмолюк.
Пост быстро собрал более двух тысяч лайков. Англоязычные поклонники оставили под снимками множество положительных комментариев: «Зверь», «Ты, как всегда, невероятен», и так далее.
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