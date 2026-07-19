Голеадор Мбаппе. Англия в списке Килиана: кому еще забивал француз?

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе забил свои 65-й и 66-й голы за национальную сборную Франции.

Случилось это в матче за третье место на ЧМ-2026 против Англии, которая стала 33-й по счету сборной, в ворота которой забивал Мбаппе в своей карьере.

Сборные, в ворота которых забивал Килиан Мбаппе в составе сборной Франции (66 голов):

6 – Нидерланды

5 – Аргентина

4 – Казахстан, Гибралтар, Украина

3 – Польша, Исландия, Швеция

2 – Россия, Хорватия, ЮАР, Австрия, Дания, Испания, Сенегал, Ирак, Англия

1 – США, Перу, Молдова, Андорра, Уэльс, Бельгия, Финляндия, Австралия, Греция, Шотландия, Люксембург, Германия, Азербайджан, Бразилия, Парагвай, Марокко

Напомним, что Мбаппе является лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. Также он обошел Лионеля Месси и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира (22).

Лучшие бомбардиры в истории сборной Франции: