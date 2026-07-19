Чемпионат мира19 июля 2026, 01:48 | Обновлено 19 июля 2026, 01:52
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Голеадор Мбаппе. Англия в списке Килиана: кому еще забивал француз?
Вспоминаем все сборные, в матчах против которых нападающий отличался забитыми мячами
19 июля 2026, 01:48 | Обновлено 19 июля 2026, 01:52
38
0
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе забил свои 65-й и 66-й голы за национальную сборную Франции.
Случилось это в матче за третье место на ЧМ-2026 против Англии, которая стала 33-й по счету сборной, в ворота которой забивал Мбаппе в своей карьере.
Сборные, в ворота которых забивал Килиан Мбаппе в составе сборной Франции (66 голов):
- 6 – Нидерланды
- 5 – Аргентина
- 4 – Казахстан, Гибралтар, Украина
- 3 – Польша, Исландия, Швеция
- 2 – Россия, Хорватия, ЮАР, Австрия, Дания, Испания, Сенегал, Ирак, Англия
- 1 – США, Перу, Молдова, Андорра, Уэльс, Бельгия, Финляндия, Австралия, Греция, Шотландия, Люксембург, Германия, Азербайджан, Бразилия, Парагвай, Марокко
Напомним, что Мбаппе является лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. Также он обошел Лионеля Месси и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира (22).
Лучшие бомбардиры в истории сборной Франции:
- 66 – Килиан Мбаппе
- 57 – Оливье Жиру
- 51 – Тьерри Анри
- 44 – Антуан Гризманн
- 41 – Мишель Платини
- 37 – Карим Бензема
- 34 – Давид Трезеге
- 31 – Зинедин Зидан
- 30 – Жюст Фонтен
- 30 – Жан-Пьер Папен
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