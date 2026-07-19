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  4. Голеадор Мбаппе. Англия в списке Килиана: кому еще забивал француз?
Чемпионат мира
19 июля 2026, 01:48 | Обновлено 19 июля 2026, 01:52
38
0

Голеадор Мбаппе. Англия в списке Килиана: кому еще забивал француз?

Вспоминаем все сборные, в матчах против которых нападающий отличался забитыми мячами

19 июля 2026, 01:48 | Обновлено 19 июля 2026, 01:52
38
0
Голеадор Мбаппе. Англия в списке Килиана: кому еще забивал француз?
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе забил свои 65-й и 66-й голы за национальную сборную Франции.

Случилось это в матче за третье место на ЧМ-2026 против Англии, которая стала 33-й по счету сборной, в ворота которой забивал Мбаппе в своей карьере.

Сборные, в ворота которых забивал Килиан Мбаппе в составе сборной Франции (66 голов):

  • 6 – Нидерланды
  • 5 – Аргентина
  • 4 – Казахстан, Гибралтар, Украина
  • 3 – Польша, Исландия, Швеция
  • 2 – Россия, Хорватия, ЮАР, Австрия, Дания, Испания, Сенегал, Ирак, Англия
  • 1 – США, Перу, Молдова, Андорра, Уэльс, Бельгия, Финляндия, Австралия, Греция, Шотландия, Люксембург, Германия, Азербайджан, Бразилия, Парагвай, Марокко

Напомним, что Мбаппе является лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. Также он обошел Лионеля Месси и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира (22).

Лучшие бомбардиры в истории сборной Франции:

  • 66 – Килиан Мбаппе
  • 57 – Оливье Жиру
  • 51 – Тьерри Анри
  • 44 – Антуан Гризманн
  • 41 – Мишель Платини
  • 37 – Карим Бензема
  • 34 – Давид Трезеге
  • 31 – Зинедин Зидан
  • 30 – Жюст Фонтен
  • 30 – Жан-Пьер Папен
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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