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Чемпионат мира
19 июля 2026, 00:23 | Обновлено 19 июля 2026, 00:39
392
0

Райс вошел в историю, став капитаном сборной Англии на ЧМ-2026

Деклан повторил достижение Тони Адамса

19 июля 2026, 00:23 | Обновлено 19 июля 2026, 00:39
392
0
Райс вошел в историю, став капитаном сборной Англии на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс
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Лидер лондонского «Арсенала» Деклан Райс вывел сборную Англии с капитанской повязкой на матч против Франции на ЧМ-2026 и повторил достижение Тони Адамса.

Деклан стал всего вторым футболистом в истории «Арсенала», которому доверили капитанскую повязку на матч чемпионата мира или Европы. До него такой чести удостаивался Адамс на ЧЕ-1996.

Интересно, что уже на старте поединка Райс подтвердил статус капитана и забил быстрый гол, который приблизил Англию к бронзе турнира.

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Андрей Витренко Источник: Opta
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