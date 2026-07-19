Райс вошел в историю, став капитаном сборной Англии на ЧМ-2026

Лидер лондонского «Арсенала» Деклан Райс вывел сборную Англии с капитанской повязкой на матч против Франции на ЧМ-2026 и повторил достижение Тони Адамса.

Деклан стал всего вторым футболистом в истории «Арсенала», которому доверили капитанскую повязку на матч чемпионата мира или Европы. До него такой чести удостаивался Адамс на ЧЕ-1996.

Интересно, что уже на старте поединка Райс подтвердил статус капитана и забил быстрый гол, который приблизил Англию к бронзе турнира.