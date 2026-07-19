Райс вошел в историю, став капитаном сборной Англии на ЧМ-2026
Деклан повторил достижение Тони Адамса
Лидер лондонского «Арсенала» Деклан Райс вывел сборную Англии с капитанской повязкой на матч против Франции на ЧМ-2026 и повторил достижение Тони Адамса.
Деклан стал всего вторым футболистом в истории «Арсенала», которому доверили капитанскую повязку на матч чемпионата мира или Европы. До него такой чести удостаивался Адамс на ЧЕ-1996.
Интересно, что уже на старте поединка Райс подтвердил статус капитана и забил быстрый гол, который приблизил Англию к бронзе турнира.
2 - Declan Rice is the second Arsenal player to start a major tournament game for England as captain (World Cup/EURO) after Tony Adams at EURO 1996.— OptaJoe (@OptaJoe) July 18, 2026
Privilege. pic.twitter.com/MWlX7HiWXX
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