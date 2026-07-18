187 матчей Дешама во главе Франции. Кто провел больше с одной сборной
Вспомним топ-3 тренера с наибольшим количеством сыгранных матчей во главе одной национальной команды
Матч против сборной Англии на ЧМ-2026 станет последним для Дидье Дешама во главе сборной Франции.
Эта игра станет 187-й для француза в статусе главного тренера «Ле Бле».
Только два тренера в истории футбола тренировали одну сборную больше матчей: Оскар Табарес (Уругвай, 224) и Йоахим Лёв (Германия, 198).
Тренеры с наибольшим количеством матчей во главе одной сборной
- 224 – Оскар Табарес (Уругвай)
- 198 – Йоахим Лёв (Германия)
- 187 – Дидье Дешам (Франция)
Coachs ayant le plus de matchs sur le banc avec une même sélection :— Stats Foot (@Statsdufoot) July 18, 2026
• 🇺🇾 Oscar Tabarez 224
• 🇩🇪 Joachim Löw 198
• 🇫🇷 DIDIER DESCHAMPS 187 #FRAENG
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