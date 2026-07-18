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  4. 187 матчей Дешама во главе Франции. Кто провел больше с одной сборной
Чемпионат мира
18 июля 2026, 23:29 | Обновлено 19 июля 2026, 00:27
380
0

187 матчей Дешама во главе Франции. Кто провел больше с одной сборной

Вспомним топ-3 тренера с наибольшим количеством сыгранных матчей во главе одной национальной команды

18 июля 2026, 23:29 | Обновлено 19 июля 2026, 00:27
380
0
187 матчей Дешама во главе Франции. Кто провел больше с одной сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам
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Матч против сборной Англии на ЧМ-2026 станет последним для Дидье Дешама во главе сборной Франции.

Эта игра станет 187-й для француза в статусе главного тренера «Ле Бле».

Только два тренера в истории футбола тренировали одну сборную больше матчей: Оскар Табарес (Уругвай, 224) и Йоахим Лёв (Германия, 198).

Тренеры с наибольшим количеством матчей во главе одной сборной

  • 224 – Оскар Табарес (Уругвай)
  • 198 – Йоахим Лёв (Германия)
  • 187 – Дидье Дешам (Франция)
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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