187 матчей Дешама во главе Франции. Кто провел больше с одной сборной

Матч против сборной Англии на ЧМ-2026 станет последним для Дидье Дешама во главе сборной Франции.

Эта игра станет 187-й для француза в статусе главного тренера «Ле Бле».

Только два тренера в истории футбола тренировали одну сборную больше матчей: Оскар Табарес (Уругвай, 224) и Йоахим Лёв (Германия, 198).

Тренеры с наибольшим количеством матчей во главе одной сборной

224 – Оскар Табарес (Уругвай)

198 – Йоахим Лёв (Германия)

187 – Дидье Дешам (Франция)