Мбаппе выйдет на единоличное 8-е место в рейтинге гвардейцев ЧМ
Матч против Англии станет для французского нападающего 22-м на мировых первенствах
27-летний нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе сыграет свой 22-й матч на чемпионатах мира.
Случится это в поединке за третье место ЧМ-2026 против сборной Англии.
22 матча позволят Мбаппе выйти на единоличное 8-е место в рейтинге гвардейцев мировых первенств.
Больше француза на мировых первенствах сыграли только Лионель Месси (33), Криштиану Роналду (27), Лотар Маттеус (25), Мирослав Клозе (24), Паоло Мальдини (23), Мануэль Нойер (23) и Лука Модрич (23).
Интересным фактом является то, что Мбаппе отыграл все матчи в составе сборной Франции на трех чемпионатах мира
- 2026: 8
- 2022: 7
- 2018: 7
Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира
- 33 – Лионель Месси (Аргентина)
- 27 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 25 – Лотар Маттеус (Германия)
- 24 – Мирослав Клозе (Германия)
- 23 – Паоло Мальдини (Италия)
- 23 – Мануэль Нойер (Германия)
- 23 – Лука Модрич (Хорватия)
- 22 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 21 – Уве Зеелер (ФРГ)
- 21 – Диего Марадона (Аргентина)
- 21 – Иван Перишич (Хорватия)
- 21 – Владислав Жмуда (Польша)
- 21 – Тибо Куртуа (Бельгия)
Игроки сборной Франции с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира
- 22 – Килиан Мбаппе
- 20 – Уго Льорис
Más partidos jugados en Copa del Mundo👇— Only Stats (@TheGoatStats) July 18, 2026
1️⃣ Lionel Messi 🇦🇷 33
2️⃣ Cristiano Ronaldo 🇵🇹 27
3️⃣ Lothar Matthäus 🇩🇪 25
4️⃣ Miroslav Klose 🇩🇪 24
5️⃣ Paolo Maldini 🇮🇹 23
6️⃣ Manuel Neuer 🇩🇪 23
7️⃣ Luka Modrić 🇭🇷 23
8️⃣ KYLIAN MBAPPÉ 🇫🇷 22 🆕
9️⃣ Uwe Seeler 🇩🇪 21
🔟 Thibaut Courtois 🇧🇪… pic.twitter.com/mwxDbh2IBe
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