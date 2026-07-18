Мбаппе выйдет на единоличное 8-е место в рейтинге гвардейцев ЧМ

27-летний нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе сыграет свой 22-й матч на чемпионатах мира.

Случится это в поединке за третье место ЧМ-2026 против сборной Англии.

22 матча позволят Мбаппе выйти на единоличное 8-е место в рейтинге гвардейцев мировых первенств.

Больше француза на мировых первенствах сыграли только Лионель Месси (33), Криштиану Роналду (27), Лотар Маттеус (25), Мирослав Клозе (24), Паоло Мальдини (23), Мануэль Нойер (23) и Лука Модрич (23).

Интересным фактом является то, что Мбаппе отыграл все матчи в составе сборной Франции на трех чемпионатах мира

2026: 8

2022: 7

2018: 7

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира

33 – Лионель Месси (Аргентина)

27 – Криштиану Роналду (Португалия)

25 – Лотар Маттеус (Германия)

24 – Мирослав Клозе (Германия)

23 – Паоло Мальдини (Италия)

23 – Мануэль Нойер (Германия)

23 – Лука Модрич (Хорватия)

22 – Килиан Мбаппе (Франция)

21 – Уве Зеелер (ФРГ)

21 – Диего Марадона (Аргентина)

21 – Иван Перишич (Хорватия)

21 – Владислав Жмуда (Польша)

21 – Тибо Куртуа (Бельгия)

Игроки сборной Франции с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира

22 – Килиан Мбаппе

20 – Уго Льорис