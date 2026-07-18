Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе выйдет на единоличное 8-е место в рейтинге гвардейцев ЧМ
Чемпионат мира
18 июля 2026, 22:58 | Обновлено 19 июля 2026, 00:12
489
0

Мбаппе выйдет на единоличное 8-е место в рейтинге гвардейцев ЧМ

Матч против Англии станет для французского нападающего 22-м на мировых первенствах

18 июля 2026, 22:58 | Обновлено 19 июля 2026, 00:12
489
0
Мбаппе выйдет на единоличное 8-е место в рейтинге гвардейцев ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

27-летний нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе сыграет свой 22-й матч на чемпионатах мира.

Случится это в поединке за третье место ЧМ-2026 против сборной Англии.

22 матча позволят Мбаппе выйти на единоличное 8-е место в рейтинге гвардейцев мировых первенств.

Больше француза на мировых первенствах сыграли только Лионель Месси (33), Криштиану Роналду (27), Лотар Маттеус (25), Мирослав Клозе (24), Паоло Мальдини (23), Мануэль Нойер (23) и Лука Модрич (23).

Интересным фактом является то, что Мбаппе отыграл все матчи в составе сборной Франции на трех чемпионатах мира

  • 2026: 8
  • 2022: 7
  • 2018: 7

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира

  • 33 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 27 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 25 – Лотар Маттеус (Германия)
  • 24 – Мирослав Клозе (Германия)
  • 23 – Паоло Мальдини (Италия)
  • 23 – Мануэль Нойер (Германия)
  • 23 – Лука Модрич (Хорватия)
  • 22 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 21 – Уве Зеелер (ФРГ)
  • 21 – Диего Марадона (Аргентина)
  • 21 – Иван Перишич (Хорватия)
  • 21 – Владислав Жмуда (Польша)
  • 21 – Тибо Куртуа (Бельгия)

Игроки сборной Франции с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира

  • 22 – Килиан Мбаппе
  • 20 – Уго Льорис
По теме:
Франция – Англия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. А где Франция? Англия забила второй раз за 20 минут: Мбаппе в шоке
Райс вошел в историю, став капитаном сборной Англии на ЧМ-2026
чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу сборная Англии по футболу Лионель Месси Криштиану Роналду
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Финал ЧМ-2026 под угрозой срыва? В ФИФА приняли решение
Футбол | 19 июля 2026, 00:02 0
Финал ЧМ-2026 под угрозой срыва? В ФИФА приняли решение
Финал ЧМ-2026 под угрозой срыва? В ФИФА приняли решение

Матч состоится в запланированное время

ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
Футбол | 18 июля 2026, 07:24 18
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины

Французский клуб нацелился на Трубина

Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
Футбол | 18.07.2026, 08:38
Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
Олейникова не смогла выйти в финал турнира WTA 250 в Яссах
Теннис | 18.07.2026, 18:52
Олейникова не смогла выйти в финал турнира WTA 250 в Яссах
Олейникова не смогла выйти в финал турнира WTA 250 в Яссах
Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
Футбол | 18.07.2026, 10:57
Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 метра, но уступила Олислагерс
Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 метра, но уступила Олислагерс
18.07.2026, 17:31 5
Другие виды
Моуриньо определил судьбу Лунина. Жозе выбрал стартовый состав Реала
Моуриньо определил судьбу Лунина. Жозе выбрал стартовый состав Реала
18.07.2026, 07:32
Футбол
Турнирная таблица Лиги наций. Где Украина после матча с Турцией
Турнирная таблица Лиги наций. Где Украина после матча с Турцией
17.07.2026, 20:05 6
Волейбол
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
17.07.2026, 06:23 7
Футбол
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
18.07.2026, 09:46
Бокс
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
18.07.2026, 10:13 28
Футбол
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
17.07.2026, 07:53 11
Бокс
Трубин получил роскошное предложение. Гранд готовит трансфер за 40 млн евро
Трубин получил роскошное предложение. Гранд готовит трансфер за 40 млн евро
17.07.2026, 07:25 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем