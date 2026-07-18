Мбаппе – Дешаму: «Мы должны были подарить вам лучшее завершение»

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе обратился к Дидье Дешаму накануне матча за бронзу ЧМ-2026 против Англии, который станет последним для наставника во главе национальной команды.

«Сегодня ваш последний танец.

Вы – человек, который дал нам так много.

Мы должны были подарить вам лучшее завершение, но мы этого не смогли.

Очень трудно подобрать слова, чтобы описать все, что вы сделали за эти 14 лет, ведь вы стали одной из ключевых фигур в возрождении этой сборной.

Не все всегда умели по-настоящему оценить ваше величие, но время и история все расставят по своим местам.

Спасибо вам за то, что дали мне возможность и честь представлять нашу страну на крупнейшей футбольной сцене мира на протяжении стольких лет.

Я считаю большой привилегией, что смог играть рядом с одной из величайших легенд нашей страны. У меня останутся только самые лучшие воспоминания обо всем, что мы вместе пережили и чего достигли.

Желаю вам всего самого лучшего на новом этапе вашей жизни.

И еще раз спасибо за все, что вы сделали для этой футболки, которая так много для всех нас значит», – сказал Мбаппе.