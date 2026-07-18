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  4. Легенда МЮ жестко ответил Тухелю на слова о «плохом ДНК» сборной Англии
Чемпионат мира
18 июля 2026, 20:39 |
669
0

Легенда МЮ жестко ответил Тухелю на слова о «плохом ДНК» сборной Англии

Невилл поставил немца на место убедительным аргументом

18 июля 2026, 20:39 |
669
0
Легенда МЮ жестко ответил Тухелю на слова о «плохом ДНК» сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Гэри Невилл
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл ответил главному тренеру «Трех львов» Томасу Тухелю на слова о том, что у англичан в ДНК якобы нет склонности к владению мячом.

После вылета с ЧМ-2026 от Аргентины (1:2) на стадии полуфинала немец пожаловался на то, что его подопечные отдали мяч аргентинцам и не смогли вновь взять его под контроль в течение матча. По мнению специалиста, английские футболисты «генетически» не созданы для контроля мяча, в отличие от испанцев, аргентинцев или бразильцев.

«Я категорически не согласен с этим. Он не выпустил на поле Кобби Мейну, который мог бы справиться с мячом лучше большинства. Он не выпустил Букайо Сака, который, вероятно, также мог бы контролировать мяч не хуже аргентинцев.

В то же время он оставил дома Фила Фодена, Коула Палмера, Адама Уортона, Моргана Гиббса-Уайта и Трента Александра-Арнольда – техничных игроков. Он не включил в состав тех, кто мог бы стать талантами своего поколения», – отметил Невилл.

В ночь на 19 июля сборная Англии сыграет против Франции в матче за третье место на ЧМ-2026. Начало игры – в 00:00 по киевскому времени.

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Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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