Победитель Лиги чемпионов Азии приобрел игрока сборной Португалии

Саудовский «Аль-Ахли» сообщил на официальных страницах клуба о подписании Франсишку Тринкау.

Соглашение с 26-летним португальцем подписано на 4 года. По данным СМИ, сумма трансфера из лиссабонского «Спортинга» составила около 35 млн евро плюс бонусы.

«Я очень горжусь тем, что стал игроком «Аль-Ахли». Я знаю о величии, истории и болельщиках этого великого клуба. Страсть фанатов «Аль-Ахл» стала одной из главных причин, которые побудили меня сделать этот шаг. Обещаю бороться вместе с партнерами по команде, чтобы добиться успеха и сделать наших болельщиков счастливыми», – сказал Тринкау после подписания контракта.

В своей карьере Франсишку выступал за «Брагу», «Барселону», английский «Вулверхэмптон», а также лиссабонский «Спортинг».

Всего за клубы он провел 327 официальных матчей, в которых забил 62 гола и отдал 57 результативных передач.

В списке достижений Тринкау – победа в Лиге наций УЕФА сезона-2024/25 в составе сборной Португалии, а также два чемпионских титула (2023/24 и 2024/25) и Кубок Португалии (2024/25) со «Спортингом», Кубок Испании (2020/21) в составе «Барселоны» и Кубок португальской лиги (2019/20) с «Брагой».

Кроме того, в сезоне-2025/26 Тринкау стал лучшим ассистентом чемпионата Португалии, отдав 13 голевых передач.

В прошлом сезоне «Аль-Ахли» выиграл Лигу чемпионов Азии и занял третье место в чемпионате Саудовской Аравии.