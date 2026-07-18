Победитель Лиги чемпионов Азии приобрел игрока сборной Португалии
«Аль-Ахли» подписал контракт с Франсишку Тринкау
Саудовский «Аль-Ахли» сообщил на официальных страницах клуба о подписании Франсишку Тринкау.
Соглашение с 26-летним португальцем подписано на 4 года. По данным СМИ, сумма трансфера из лиссабонского «Спортинга» составила около 35 млн евро плюс бонусы.
«Я очень горжусь тем, что стал игроком «Аль-Ахли». Я знаю о величии, истории и болельщиках этого великого клуба. Страсть фанатов «Аль-Ахл» стала одной из главных причин, которые побудили меня сделать этот шаг. Обещаю бороться вместе с партнерами по команде, чтобы добиться успеха и сделать наших болельщиков счастливыми», – сказал Тринкау после подписания контракта.
В своей карьере Франсишку выступал за «Брагу», «Барселону», английский «Вулверхэмптон», а также лиссабонский «Спортинг».
Всего за клубы он провел 327 официальных матчей, в которых забил 62 гола и отдал 57 результативных передач.
В списке достижений Тринкау – победа в Лиге наций УЕФА сезона-2024/25 в составе сборной Португалии, а также два чемпионских титула (2023/24 и 2024/25) и Кубок Португалии (2024/25) со «Спортингом», Кубок Испании (2020/21) в составе «Барселоны» и Кубок португальской лиги (2019/20) с «Брагой».
Кроме того, в сезоне-2025/26 Тринкау стал лучшим ассистентом чемпионата Португалии, отдав 13 голевых передач.
В прошлом сезоне «Аль-Ахли» выиграл Лигу чемпионов Азии и занял третье место в чемпионате Саудовской Аравии.
Welcome, Trincão, to the home of champions 💚#AlAhli pic.twitter.com/Ctwqv6G9HN— Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) July 18, 2026
The game follows his feet. The stats tell his story ⚽️ 🎯#AlAhli pic.twitter.com/XC3RAWu9hY— Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) July 18, 2026
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