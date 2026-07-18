Чемпионат мира18 июля 2026, 18:55 |
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Мистика ЧМ-2026. Испания играет только с бывшими соотечественниками
Все соперники сборной Испании когда-то были одной государством с пиренейцами
18 июля 2026, 18:55 |
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В финальном матче чемпионата мира 2026 года сыграют сборные Испании и Аргентины. Команда Лионеля Скалони станет восьмым соперником подряд для «фурии рохи», с которым когда-то Испания была одним государством в любом виде.
Кабо-Верде − Иберийская уния
Саудовская Аравия − Омейядский халифат
Уругвай − Рио-де-Ла-Плата
Австрия − Габсбургская монархия
Португалия − Иберийская уния
Бельгия − Габсбургская монархия
Франция − Первая империя
Аргентина − Вице-королевство Рио-де-ла-Плата.
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