Мистика ЧМ-2026. Испания играет только с бывшими соотечественниками

В финальном матче чемпионата мира 2026 года сыграют сборные Испании и Аргентины. Команда Лионеля Скалони станет восьмым соперником подряд для «фурии рохи», с которым когда-то Испания была одним государством в любом виде.

Кабо-Верде − Иберийская уния

Саудовская Аравия − Омейядский халифат

Уругвай − Рио-де-Ла-Плата

Австрия − Габсбургская монархия

Португалия − Иберийская уния

Бельгия − Габсбургская монархия

Франция − Первая империя

Аргентина − Вице-королевство Рио-де-ла-Плата.