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  4. Мистика ЧМ-2026. Испания играет только с бывшими соотечественниками
Чемпионат мира
18 июля 2026, 18:55 |
721
0

Мистика ЧМ-2026. Испания играет только с бывшими соотечественниками

Все соперники сборной Испании когда-то были одной государством с пиренейцами

18 июля 2026, 18:55 |
721
0
Мистика ЧМ-2026. Испания играет только с бывшими соотечественниками
Getty Images/Global Images Ukraine. Игроки сборных Испании и Аргентины
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В финальном матче чемпионата мира 2026 года сыграют сборные Испании и Аргентины. Команда Лионеля Скалони станет восьмым соперником подряд для «фурии рохи», с которым когда-то Испания была одним государством в любом виде.

Кабо-Верде − Иберийская уния

Саудовская Аравия − Омейядский халифат

Уругвай − Рио-де-Ла-Плата

Австрия − Габсбургская монархия

Португалия − Иберийская уния

Бельгия − Габсбургская монархия

Франция − Первая империя

Аргентина − Вице-королевство Рио-де-ла-Плата.

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Руслан Полищук Источник
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