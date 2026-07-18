Кейн – автор самого мощного результативного удара в плей-офф ЧМ-2026
ФИФА опубликовала топ-5 голов в плей-офф текущего мундиаля с наибольшей скоростью полета мяча
ФИФА опубликовала еще один интересный статистический рейтинг матчей плей-офф чемпионата мира 2026 года.
В этот раз были упомянуты голы с наибольшей скоростью полета мяча.
«Самый мощный» гол был забит нападающим сборной Англии Гарри Кейном в ворота сборной Мексики в 1/8 финала – 125.70 км/ч после удара с пенальти.
Совсем чуть-чуть по силе удара не дотянул до гола Кейна забитый мяч норвежца Эрлинга Холанда в ворота сборной Бразилии в 1/8 финала (124.89 км/ч).
Топ-5 голов с наибольшей скоростью полета мяча в плей-офф чемпионата мира 2026 года
- 125.70 км/ч – Гарри Кейн (Англия), 1/8 финала, против Мексики, с пенальти
- 124.89 км/ч – Эрлинг Холанд (Норвегия), 1/8 финала, против Бразилии, с игры
- 123.51 км/ч – Махмуд Сабер (Египет), 1/16 финала, против Австралии, в серии послематчевых пенальти.
- 119.92 км/ч – Хуан Кинтеро (Колумбия), 1/8 финала, против Швейцарии, в серии послематчевых пенальти
- 119.83 км/ч – Микель Оярсабаль (Испания), полуфинал, против Франции, с пенальти
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