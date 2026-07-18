Кейн – автор самого мощного результативного удара в плей-офф ЧМ-2026

ФИФА опубликовала еще один интересный статистический рейтинг матчей плей-офф чемпионата мира 2026 года.

В этот раз были упомянуты голы с наибольшей скоростью полета мяча.

«Самый мощный» гол был забит нападающим сборной Англии Гарри Кейном в ворота сборной Мексики в 1/8 финала – 125.70 км/ч после удара с пенальти.

Совсем чуть-чуть по силе удара не дотянул до гола Кейна забитый мяч норвежца Эрлинга Холанда в ворота сборной Бразилии в 1/8 финала (124.89 км/ч).

Топ-5 голов с наибольшей скоростью полета мяча в плей-офф чемпионата мира 2026 года