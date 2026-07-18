Трубин – запасной вариант для Ювентуса. Туринцы хотят другого вратаря

Итальянский «Ювентус» продолжает работать над усилением вратарской позиции на новый сезон.

По информации журналиста Алессио Ленто, основным кандидатом для «Ювентуса» является 33-летний голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, с которым клуб достиг принципиального соглашения, однако пока не может согласовать детали перехода с бирмингемцами.

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин является для «Ювентуса» альтернативным вариантом, который будет задействован на случай провала переговоров по Мартинесу.

Что правда, переговоры по Трубину также вряд ли будут простыми, так как «Бенфика» хочет выручить от продажи вратаря порядка 40 миллионов евро. 40% от суммы потенциальной продажи Трубина получит «Шахтер», который ранее включил соответствующую опцию в договор перехода вратаря в «Бенфику».

Ранее сообщалось, что услугами Трубина интересуются «Реал» и ПСЖ.