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  4. Трубин – запасной вариант для Ювентуса. Туринцы хотят другого вратаря
Италия
18 июля 2026, 17:13 |
505
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Трубин – запасной вариант для Ювентуса. Туринцы хотят другого вратаря

Основная ставка будет делаться на подписание Эмилиано Мартинеса

18 июля 2026, 17:13 |
505
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Трубин – запасной вариант для Ювентуса. Туринцы хотят другого вратаря
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Итальянский «Ювентус» продолжает работать над усилением вратарской позиции на новый сезон.

По информации журналиста Алессио Ленто, основным кандидатом для «Ювентуса» является 33-летний голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, с которым клуб достиг принципиального соглашения, однако пока не может согласовать детали перехода с бирмингемцами.

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин является для «Ювентуса» альтернативным вариантом, который будет задействован на случай провала переговоров по Мартинесу.

Что правда, переговоры по Трубину также вряд ли будут простыми, так как «Бенфика» хочет выручить от продажи вратаря порядка 40 миллионов евро. 40% от суммы потенциальной продажи Трубина получит «Шахтер», который ранее включил соответствующую опцию в договор перехода вратаря в «Бенфику».

Ранее сообщалось, что услугами Трубина интересуются «Реал» и ПСЖ.

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Анатолий Трубин Эмилиано Мартинес Бенфика трансферы Серии A Ювентус Астон Вилла
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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Трубін завтра по графіку в Апл
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