Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трубин получил предложение о переходе в легендарный клуб
Италия
19 июля 2026, 07:02 |
1820
0

Трубин получил предложение о переходе в легендарный клуб

Вратарь может оказаться в «Ювентусе»

19 июля 2026, 07:02 |
1820
0
Трубин получил предложение о переходе в легендарный клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Туринский «Ювентус» продолжает поиски нового голкипера и рассматривает возможность трансфера украинца.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, итальянский клуб пока не добился прогресса в переговорах о трансферах Эмилиано Мартинеса из «Астон Виллы» и Алиссона из «Ливерпуля». За последние недели между сторонами не было новых контактов.

Из-за сложностей с основными целями «Ювентус» обратил внимание на альтернативные кандидатуры. Среди вратарей, которых рассматривают туринцы, оказались Гульельмо Викарио из «Тоттенхэма» и украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин. Также клубу был предложен Филип Йоргенсен из «Челси».

В прошлом сезоне 24-летний украинец провел 50 матчей, в которых пропустил 43 мяча и 20 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Также Трубин отличился забитым голом в матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

По теме:
В Британии в шоке от 140 млн за Роджерса. «Это не Винисиус или Кварацхелия»
«Болит каждый день». Вратарь сборной Аргентины провел весь ЧМ с травмой
140 млн евро. Челси договорился о рекордном трансфере
Ювентус Астон Вилла Бенфика трансферы Серии A Эмилиано Мартинес Анатолий Трубин Алиссон Беккер Гульельмо Викарио Тоттенхэм Ливерпуль
Дмитрий Олийченко Источник: Бен Джейкобс
Оцените материал
(29)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
Футбол | 18 июля 2026, 07:24 18
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины

Французский клуб нацелился на Трубина

Динамо получило предложение в размере 15 млн евро. Суркис принял решение
Футбол | 18 июля 2026, 23:02 12
Динамо получило предложение в размере 15 млн евро. Суркис принял решение
Динамо получило предложение в размере 15 млн евро. Суркис принял решение

Клуб не захотел продавать Пономаренко

Плотницкий объяснил обидное поражение Украины от Турции в Лиге наций
Волейбол | 18.07.2026, 08:43
Плотницкий объяснил обидное поражение Украины от Турции в Лиге наций
Плотницкий объяснил обидное поражение Украины от Турции в Лиге наций
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Бокс | 18.07.2026, 09:46
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Томас Тухель прокомментировал бешеную игру с Францией, подарившую 10 голов
Футбол | 19.07.2026, 04:43
Томас Тухель прокомментировал бешеную игру с Францией, подарившую 10 голов
Томас Тухель прокомментировал бешеную игру с Францией, подарившую 10 голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк объяснил, почему Динамо довело матч с Университатей до пенальти
Костюк объяснил, почему Динамо довело матч с Университатей до пенальти
17.07.2026, 09:32 12
Футбол
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
18.07.2026, 09:06 28
Футбол
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
17.07.2026, 08:13 17
Футбол
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
18.07.2026, 04:32 9
Футбол
Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 метра, но уступила Олислагерс
Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 метра, но уступила Олислагерс
18.07.2026, 17:31 5
Другие виды
Боксер, который поставил на место Гассиева, решил сразиться с Усиком
Боксер, который поставил на место Гассиева, решил сразиться с Усиком
19.07.2026, 07:17 2
Бокс
Известно, почему Ткаченко не тренирует Усика. Возникла серьезная проблема
Известно, почему Ткаченко не тренирует Усика. Возникла серьезная проблема
18.07.2026, 06:12 1
Бокс
Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
18.07.2026, 08:38 36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем