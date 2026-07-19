Трубин получил предложение о переходе в легендарный клуб

Туринский «Ювентус» продолжает поиски нового голкипера и рассматривает возможность трансфера украинца.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, итальянский клуб пока не добился прогресса в переговорах о трансферах Эмилиано Мартинеса из «Астон Виллы» и Алиссона из «Ливерпуля». За последние недели между сторонами не было новых контактов.

Из-за сложностей с основными целями «Ювентус» обратил внимание на альтернативные кандидатуры. Среди вратарей, которых рассматривают туринцы, оказались Гульельмо Викарио из «Тоттенхэма» и украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин. Также клубу был предложен Филип Йоргенсен из «Челси».

В прошлом сезоне 24-летний украинец провел 50 матчей, в которых пропустил 43 мяча и 20 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Также Трубин отличился забитым голом в матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала».