Известный футболист симулировал травмы, чтобы не играть в Украине
Бруниньо летом покинул «Карпаты»
Стали известны подробности ухода бразильского легионера Бруниньо из львовских «Карпат».
По словам журналиста Михаила Спиваковского, футболист больше не хотел выступать в Украине, из-за чего между ним и клубом возникли серьезные трудности.
«Бруниньо объективно не хотел оставаться в Украине. И что делать с таким игроком? Где найти для него мотивацию?
Или просто бороться с ним всё время, когда человек симулирует травмы перед тем, как ехать в Кривой Рог? Или на выездной матч в Киев против «Эпицентра». Ну, зачем нужны эти мучения?» – отмечает источник.
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