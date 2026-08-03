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Украина. Премьер лига
03 августа 2026, 03:32 |
392
0

Известный футболист симулировал травмы, чтобы не играть в Украине

Бруниньо летом покинул «Карпаты»

03 августа 2026, 03:32 |
392
0
Известный футболист симулировал травмы, чтобы не играть в Украине
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруниньо
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Стали известны подробности ухода бразильского легионера Бруниньо из львовских «Карпат».

По словам журналиста Михаила Спиваковского, футболист больше не хотел выступать в Украине, из-за чего между ним и клубом возникли серьезные трудности.

«Бруниньо объективно не хотел оставаться в Украине. И что делать с таким игроком? Где найти для него мотивацию?

Или просто бороться с ним всё время, когда человек симулирует травмы перед тем, как ехать в Кривой Рог? Или на выездной матч в Киев против «Эпицентра». Ну, зачем нужны эти мучения?» – отмечает источник.

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Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
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