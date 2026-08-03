Известный футболист симулировал травмы, чтобы не играть в Украине

Стали известны подробности ухода бразильского легионера Бруниньо из львовских «Карпат».

По словам журналиста Михаила Спиваковского, футболист больше не хотел выступать в Украине, из-за чего между ним и клубом возникли серьезные трудности.

«Бруниньо объективно не хотел оставаться в Украине. И что делать с таким игроком? Где найти для него мотивацию?

Или просто бороться с ним всё время, когда человек симулирует травмы перед тем, как ехать в Кривой Рог? Или на выездной матч в Киев против «Эпицентра». Ну, зачем нужны эти мучения?» – отмечает источник.