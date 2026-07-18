ОФИЦИАЛЬНО. Обамеянг перешел в клуб-новичок Ла Лиги
Депортиво подписал форварда Марселя
Испанский «Депортиво» официально объявил о подписании контракта с габонским нападающим французского «Марселя» Пьером-Эмериком Обамеянгом.
Отмечается, что контракт между клубом-новичком Ла Лиги и 37-летним футболистом будет действовать в течение следующих двух сезонов.
Официально сумма трансфера не разглашается, но, по информации портала Transfermarkt, «Депортиво» заплатил за игрока 1,5 миллиона евро.
В сезоне 2025/26 Пьер-Эмерик Обамеянг провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 14 забитыми голами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.
Ранее «Депортиво» объявил об изменении названия.
✍️ Pierre-Emerick Aubameyang, novo xogador do Dépor— RC Deportivo (@RCDeportivo) July 17, 2026
Benvido, Aubameyang! 💙
🔗 https://t.co/NhjUYovLfD pic.twitter.com/wYVj6IliiZ
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