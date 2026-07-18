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Испания
18 июля 2026, 12:58 | Обновлено 18 июля 2026, 13:21
546
0

ОФИЦИАЛЬНО. Обамеянг перешел в клуб-новичок Ла Лиги

Депортиво подписал форварда Марселя

18 июля 2026, 12:58 | Обновлено 18 июля 2026, 13:21
546
0
ОФИЦИАЛЬНО. Обамеянг перешел в клуб-новичок Ла Лиги
ФК Депортиво. Пьер-Эмерик Обамеянг
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Испанский «Депортиво» официально объявил о подписании контракта с габонским нападающим французского «Марселя» Пьером-Эмериком Обамеянгом.

Отмечается, что контракт между клубом-новичком Ла Лиги и 37-летним футболистом будет действовать в течение следующих двух сезонов.

Официально сумма трансфера не разглашается, но, по информации портала Transfermarkt, «Депортиво» заплатил за игрока 1,5 миллиона евро.

В сезоне 2025/26 Пьер-Эмерик Обамеянг провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 14 забитыми голами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

Ранее «Депортиво» объявил об изменении названия.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Депортиво
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