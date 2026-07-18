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Чемпионат мира
18 июля 2026, 12:02 | Обновлено 18 июля 2026, 12:05
84
0

Испания – Аргентина. Прогноз Виктора Вацко на финал чемпионата мира-2026

Матч, который определит сильнейшую команду планеты на следующие четыре года

18 июля 2026, 12:02 | Обновлено 18 июля 2026, 12:05
84
0
Испания – Аргентина. Прогноз Виктора Вацко на финал чемпионата мира-2026
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19 июля в 22:00 по Киеву начнется финальный матч чемпионата мира по футболу-2026. Участие в нем примут сборные Испании и Аргентины. Европейцы ранее лишь однажды становились сильнейшей командой планеты (в 2010-м), в то время как в активе южноамериканцев три победы на мундиалях (в 1978-м, 1986-м и 2022-м).

Путь к финалу на этом турнире у обоих нынешних соперников был весьма тернистым и непростым. С точки зрения имен оппонентов больше «повезло» испанцам. В плей-офф они сумели расправиться с Австрией (3:0), Португалией (1:0), Бельгией (2:1) и Францией (2:0). У Аргентины почти все соперники номинально были менее сильными, однако энергии на преодоление их противодействия действующим чемпионам мира пришлось потратить даже больше, ведь дважды применялось дополнительное время – Кабо-Верде (3:2, дополнительное время), Египет (3:2), Швейцария (3:1, дополнительное время), Англия (2:1).

Виктор Вацко – голос большого футбола Украины, более 20 лет в спортивной журналистике, около 2000 матчей в комментаторской кабине, бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании betking.

Испания на ЧМ-2026 поразила своей невероятной надежностью в обороне и эффективной реализацией моментов в атаке. В семи матчах «Красная фурия» пропустила только один мяч, проведя на турнире шесть «сухих» поединков – рекорд в истории чемпионатов мира, если брать во внимание один конкретный розыгрыш. Да и вообще к игре против Аргентины испанцы подходят с очень внушительным показателем – они не проигрывают уже 37 матчей кряду!

Что касается Аргентины, то эта команда поразила на мундиале, прежде всего, своим характером. В ряде ситуаций, когда дела складывались абсолютно не в пользу «бело-голубых», команда Лионеля Скалони фактически хваталась за свой последний шанс и на жилах вырывала результат. Психология – сильнейшая сторона этой версии сборной Аргентины, а присутствие в составе команды Лионеля Месси, который переживает свою уже N-ную молодость, помогает действующим чемпионам находить стимулы двигаться вперед к все новым и новым свершениям. Если уж 39-летний Месси играет так, словно этот трофей для него потенциально первый и важнейший, то что уж говорить об остальных? Они просто обязаны тянуться за своим лидером.

В тактическом плане дуэль Испании и Аргентины также обещает оказаться очень любопытной. «Красная фурия» наверняка вновь будет пробовать «душить» соперника очень высоким и интенсивным прессингом, выбираться из-под которого посредством короткого паса не удавалось даже сборной Франции. Помимо этого испанцы превосходят Аргентину в интенсивности и качестве скоростной работы. У одного только Родри 919 рывков на турнире, а Кукурелья может похвастаться 304 спринтами. Плюс к этому в пользу европейцев может сыграть блестящая статистика их вратаря – Унаи Симон имеет невероятно высокий процент (90%) сейвов на турнире, что делает задачу аргентинцев еще более непростой.

У Аргентины вратарь Эмилиано Мартинес имеет показатель лишь в 56% сейвов, что является худшим на турнире среди топ-сборных, но эта команда может похвастаться своими преимуществами. В частности, статистики выделяют парадокс – Лионель Месси на ЧМ-2026 ходит пешком 64% игрового времени, но именно он является лучшим на этом мундиале по показателям влияния на атаку, а также делит первое место в бомбардирской гонке турнира. Пешую работу своего лидера компенсируют другие члены команды. В среднем футболисты «бело-голубых» преодолевали в матчах ЧМ-2026 большую дистанцию, чем испанцы, поэтому в работоспособности этому коллективу точно не откажешь. Фактически в центре поля сборной Аргентины выстраивается своего рода «живой щит» в лице Паредеса, Макаллистера и Фернандеса, целью которого является «защитить» Лионеля Месси от лишней физической активности. Своего лидера Аргентина стремится использовать только точечно, когда тот взрывается и своей активностью может решить судьбу отдельно взятого эпизода на поле.

Кроме того, Испания больший акцент на турнире все-таки делала на фланговую работу, в то время как Аргентина насыщала полуфланги и центр, полагаясь на комбинационную игру с привлечением в этих зонах Месси. Поэтому оба соперника имеют свои козыри и тренерская работа в этом матче выходит на ключевые позиции.

Статистически в матчах между Испанией и Аргентиной ныне наблюдается паритет. Обе команды выиграли по 6 поединков, а еще 2 свели к ничьей. В рамках чемпионатов мира они пересекались лишь однажды – в 1966-м сильнее оказались южноамериканцы (2:1).

При желании можно отыскать и несколько мифических закономерностей, которые указывают на вероятного победителя этой дуэли. В 2010 году – единственном, который принес Испании победу на ЧМ – «Красная фурия», как и сейчас, ехала на мундиаль в статусе действующего чемпиона Европы. Причем тогда у «Реала» оказался бестрофейный год, а Жозе Моуриньо возглавил мадридцев – все, как и сейчас, в 2026-м.

А вот Аргентина в 1986-м выиграла титул чемпиона мира на турнире, который проводился в Мексике (сейчас мундиаль частично также принимала эта страна, хотя финал будет в США), причем по ходу того первенства обыграла Англию со счетом 2:1 при помощи гениальной игры капитана Диего Марадоны (его «рука Бога» навсегда вошла в анналы истории). На ЧМ-2026 аргентинцы также справились с Англией со счетом 2:1, а их капитан Лионель Месси, пусть и не забивал, но был назван лучшим игроком поединка, отдав два ассиста.

Суперкомпьютер Opta оценивает шансы Испании на титул в 56,05% против 43,95% у Аргентины. И, если делать конкретный прогноз на этот матч, то кажется, что европейцы все-таки возьмут свое. Победителем чемпионата мира-2026 станет Испания, которая со счетом 1:0 в непростой дуэли обыграет Аргентину. Ждать более яркого, атакующего и результативного футбола вряд ли приходится, учитывая статус и важность поединка, а также вязкость травяного покрытия стадиона в Нью-Джерси и прогноз погоды, который обещает высокую влажность и температуру воздуха около 30°C.

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