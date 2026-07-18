Мирон Маркевич признался, что решил выступить против Месси
Тренер не будет болеть за Аргентину в финале ЧМ-2026
Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о финале чемпионата мира и матче за третье место.
– Кто фаворит в финале: Испания или Аргентина?
– Фаворита в этом матче нет – шансы 50 на 50. Очень трудно прогнозировать что-либо на финал… Но признаюсь, что буду болеть за Испанию.
– Кто возьмет бронзу: Франция или Англия?
– Думаю, для обеих сборных это будет не слишком важный матч. Возможно, будут играть даже резервисты, а не основной состав. Мой прогноз – бронзу завоюет Франция.
Матч между Францией и Англией состоится в полночь 19 июля, а финал между Испанией и Аргентиной пройдет в этот же день в 22:00 по киевскому времени.
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