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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Приятный сюрприз. Я такого не ожидал»
Чемпионат мира
13 июля 2026, 05:32 |
1443
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Приятный сюрприз. Я такого не ожидал»

Известный тренер высказался об игре Месси на ЧМ-2026

13 июля 2026, 05:32 |
1443
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Приятный сюрприз. Я такого не ожидал»
УАФ. Мирон Маркевич
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Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказался об игре лидера сборной Аргентины и американского клуба «Интер Майами» Лионеля Месси на чемпионате мира 2026 года.

«Честно говоря, я не ожидал, что Месси в 39 лет будет так играть. Приятный сюрприз. Это говорит о том, что возраст – не препятствие. Главное – то, как ты готовишься физически и психологически. Пусть молодежь берет с него пример», – сказал Маркевич.

Ранее Мирон Маркевич вспомнил свое пребывание на посту главного тренера сборной Украины в 2010 году.

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Мирон Маркевич ЧМ-2026 по футболу Лионель Месси сборная Аргентины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Хорватский футбольный союз
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