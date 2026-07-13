Мирон МАРКЕВИЧ: «Приятный сюрприз. Я такого не ожидал»
Известный тренер высказался об игре Месси на ЧМ-2026
Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказался об игре лидера сборной Аргентины и американского клуба «Интер Майами» Лионеля Месси на чемпионате мира 2026 года.
«Честно говоря, я не ожидал, что Месси в 39 лет будет так играть. Приятный сюрприз. Это говорит о том, что возраст – не препятствие. Главное – то, как ты готовишься физически и психологически. Пусть молодежь берет с него пример», – сказал Маркевич.
Ранее Мирон Маркевич вспомнил свое пребывание на посту главного тренера сборной Украины в 2010 году.
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