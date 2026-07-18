Известно, кому предложили тренировать сборную США

Наставник Маурисио Почеттино признал, что Федерация футбола США сделала ему предложение подписать новый контракт и продолжить работу с национальной командой.

Договор тренера завершается в конце июля.

«Я думаю над этим. Мне предложили работать дальше. Думаю, через неделю я приму решение. Нужно все проанализировать», – сказал Почеттино.

На ЧМ-2026 США вылетели в 1/8 финала от Бельгии.