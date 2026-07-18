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Чемпионат мира
18 июля 2026, 17:51 | Обновлено 18 июля 2026, 17:57
661
0

Известно, кому предложили тренировать сборную США

Почеттино еще не дал ответ

18 июля 2026, 17:51 | Обновлено 18 июля 2026, 17:57
661
0
Известно, кому предложили тренировать сборную США
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино
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Наставник Маурисио Почеттино признал, что Федерация футбола США сделала ему предложение подписать новый контракт и продолжить работу с национальной командой.

Договор тренера завершается в конце июля.

«Я думаю над этим. Мне предложили работать дальше. Думаю, через неделю я приму решение. Нужно все проанализировать», – сказал Почеттино.

На ЧМ-2026 США вылетели в 1/8 финала от Бельгии.

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сборная США по футболу Маурисио Почеттино ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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