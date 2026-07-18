Чемпионат мира18 июля 2026, 17:51 | Обновлено 18 июля 2026, 17:57
661
0
Известно, кому предложили тренировать сборную США
Почеттино еще не дал ответ
18 июля 2026, 17:51 | Обновлено 18 июля 2026, 17:57
661
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Наставник Маурисио Почеттино признал, что Федерация футбола США сделала ему предложение подписать новый контракт и продолжить работу с национальной командой.
Договор тренера завершается в конце июля.
«Я думаю над этим. Мне предложили работать дальше. Думаю, через неделю я приму решение. Нужно все проанализировать», – сказал Почеттино.
На ЧМ-2026 США вылетели в 1/8 финала от Бельгии.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 18 июля 2026, 09:46 0
Эй-Джей поместил украинца на первую строчку
Бокс | 18 июля 2026, 13:45 6
Боксер может решиться на трилогию с Фьюри
Футбол | 18.07.2026, 10:57
Волейбол | 17.07.2026, 20:02
Футбол | 18.07.2026, 17:15
Комментарии 0
Популярные новости
17.07.2026, 09:32 12
16.07.2026, 18:27 40
17.07.2026, 06:22 1
18.07.2026, 10:13 27
17.07.2026, 07:25 9
16.07.2026, 23:23 36
18.07.2026, 07:59 6
18.07.2026, 06:12 1