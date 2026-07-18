Один из лидеров сборной Украины поразил своей игрой иностранный клуб
Тренерский штаб турецкого «Трабзонспора» восхищен работой Руслана Малиновского
Полузащитник сборной Украины и один из ключевых игроков «сине-желтых» Руслан Малиновский поразил тренерский штаб турецкого «Трабзонспора».
Опытный 33-летний футболист после завершения сезона покинул итальянский «Дженоа» и на правах свободного агента перебрался в чемпионат Турции.
«Малиновский стал звездой первого этапа тренировочного сбора, который проходит уже третий день. 33-летний игрок продемонстрировал свои лучшие качества и привлек внимание тренера Фатиха Текке своей самоотдачей на тренировках.
Украинец помогает молодым игрокам, показывая зрелость, присущую опытным футболистам. Опытный полузащитник считается одним из важнейших звеньев команды в следующем сезоне.
Малиновский регулярно отрабатывает на тренировках дальние удары, которые считаются невероятной угрозой для соперника. Этим он напоминает бывшего игрока «Трабзонспора» Бакасетаса», – сообщил источник.
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