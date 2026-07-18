ФОТО. Девушка дня. Кто вдохновляет героя сборной Аргентины?

Жена нападающего сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса – Агустина Гандольфо – поддерживает мужа на чемпионате мира.

Пара начала встречаться в 2018 году, а в мае 2023-го сыграла свадьбу на озере Комо в Италии.

Супруги воспитывают двоих детей – дочь Нину и сына Тео.

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Агустина работает моделью и ведет блог о спорте, путешествиях и семейной жизни. На её страницу в Instagram подписаны около 1,7 миллиона пользователей.

Гандольфо также занимается ресторанным бизнесом. Вместе с мужем она открыла в Милане ресторан Coraje, а затем ещё одно заведение на территории собственного виноградника в аргентинской провинции Мендоса.

Лаутаро стал одним из героев сборной Аргентины на ЧМ-2026, забив победный мяч в полуфинале против Англии.