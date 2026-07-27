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  4. Трансферу Пономаренко в Галатасарай мешает одна вещь
Украина. Премьер лига
27 июля 2026, 05:32 |
219
0

Трансферу Пономаренко в Галатасарай мешает одна вещь

У турок и киевлян разные взгляды на условия сделки

27 июля 2026, 05:32 |
219
0
Трансферу Пономаренко в Галатасарай мешает одна вещь
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
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Переговоры между турецким «Галатасараем» и киевским «Динамо» по поводу трансфера нападающего Матвея Пономаренко в настоящее время зашли в тупик.

По информации источника, стороны занимают разные позиции относительно условий выкупа футболиста. Турецкий клуб настаивает на том, чтобы право выкупа было опционным и активировалось только по его желанию. В свою очередь, «Динамо» требует включить в соглашение обязательный выкуп по окончании аренды.

Также сообщается, что сам Пономаренко заинтересован в смене клуба и хочет покинуть киевскую команду. Переговоры между сторонами продолжаются, однако именно формат будущего выкупа пока остается главным препятствием для заключения сделки.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Матвей Пономаренко
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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