Трансферу Пономаренко в Галатасарай мешает одна вещь
У турок и киевлян разные взгляды на условия сделки
Переговоры между турецким «Галатасараем» и киевским «Динамо» по поводу трансфера нападающего Матвея Пономаренко в настоящее время зашли в тупик.
По информации источника, стороны занимают разные позиции относительно условий выкупа футболиста. Турецкий клуб настаивает на том, чтобы право выкупа было опционным и активировалось только по его желанию. В свою очередь, «Динамо» требует включить в соглашение обязательный выкуп по окончании аренды.
Также сообщается, что сам Пономаренко заинтересован в смене клуба и хочет покинуть киевскую команду. Переговоры между сторонами продолжаются, однако именно формат будущего выкупа пока остается главным препятствием для заключения сделки.
Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.
🥇Galatasaray ve Dinamo Kiev'in arasında Ponomarenko için şu an satın alma opsiyonunun isteğe bağlı ve zorunlu olması hususunda yol ayrımı var.— Di Galazzio (@Galazzio) July 17, 2026
🔸Galatasaray opsiyonun kendi isteğiyle devreye girmesini isterken Dinamo Kiev zorunlu olmasını istiyor. Ponomarenko ayrılmak istiyor.… pic.twitter.com/Y67JIldNmX
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Итальянец считался главным претендентом на должность наставника «Скуадры Адзурры»
Матвей хочет попробовать свои силы за рубежом