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Чемпионат мира
19 июля 2026, 08:32 | Обновлено 19 июля 2026, 08:51
1888
0

Лионель Месси вышел с громким заявлением перед финалом ЧМ-2026

Аргентинец сравнил это с видеоигрой и рассказал, что уже прошел ее четыре года назад

19 июля 2026, 08:32 | Обновлено 19 июля 2026, 08:51
1888
0
Лионель Месси вышел с громким заявлением перед финалом ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Лидер сборной Аргентины Лионель Месси с юмором ответил на вопрос журналиста перед финалом чемпионата мира 2026 года.

– Вы никогда раньше не играли против Англии, а потом встретились с ней и победили. Месси, ваша карьера похожа на видеоигру. Вы постоянно открываете новые уровни, пока не доходите до финала этой игры.

– Ну, вообще-то я уже прошел эту видеоигру на прошлом чемпионате мира.

Напомним, в финале чемпионата мира-2026 сборная Испании встретится с Аргентиной. Матч состоится 19 июля в 22:00 по киевскому времени.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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