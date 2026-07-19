Лионель Месси вышел с громким заявлением перед финалом ЧМ-2026
Аргентинец сравнил это с видеоигрой и рассказал, что уже прошел ее четыре года назад
Лидер сборной Аргентины Лионель Месси с юмором ответил на вопрос журналиста перед финалом чемпионата мира 2026 года.
– Вы никогда раньше не играли против Англии, а потом встретились с ней и победили. Месси, ваша карьера похожа на видеоигру. Вы постоянно открываете новые уровни, пока не доходите до финала этой игры.
– Ну, вообще-то я уже прошел эту видеоигру на прошлом чемпионате мира.
Напомним, в финале чемпионата мира-2026 сборная Испании встретится с Аргентиной. Матч состоится 19 июля в 22:00 по киевскому времени.
• Reporter: “You had never faced England before, and then you played them and won... Messi, your career is like a videogame... You keep unlocking new levels until you finally reach the final of the videogame."— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 17, 2026
🚨🗣️ Leo Messi: "Well, I already finished the videogame in the last… pic.twitter.com/rnIMLfbwSL
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