Манчестер Юнайтед – Рексхэм. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Матч начнется 18 июля в 18:00 по Киеву
В субботу, 18 июля, состоится товарищеский поединок между «Манчестер Юнайтед» и «Рексхэмом». По киевскому времени игра начнется в 18:00.
Манчестер Юнайтед
Прошлый сезон сложился для манкунианцев совсем неплохо. Коллектив Майкла Каррика (который уже официально возглавляет клуб) набрал 71 очко за 38 Премьер-лиги, что позволило ему занять 3-ю строчку общего зачета и вернуться в Лигу чемпионов. Отрыв от зоны Лиги Европы составил 14 зачетных пунктов.
Однако в кубках не сложилось – и Кубок Англии, и Карабао Кап «Манчестер Юнайтед» покинул на стадии 1/32 финала после поражений против «Брайтона» и «Гримсби» соответственно.
Рексхэм
Коллективу Райана Рельнодса в прошлом совсем немного не хватило для настоящего триумфа – выхода в Премьер-лигу. За 46 туров Чемпионшипа коллектив набрал 71 балл и занял 7-е место общего зачета, отстав от необходимого топ-6 всего на 2 балла.
Приличное выступление продемонстрировало «Рексхэм» и в Кубке Англии, где ему удалось квалифицироваться в 1/8 финала. Однако там валлийцами оказался сильнее «Челси» (2:4).
Личные встречи
В 2023 году коллективы уже проводили товарищеский матч – тогда победу со счетом 3:1 завоевал «Рексхэм».
Интересные факты
- «Манчестер Юнайтед» не проиграл ни в одном из 6 последних матчей сезона.
- В свою очередь «Рексхэм» победил только в 2/7 последних играх Чемпионшипа сезона 2025/26.
- В 4/5 последних играх «МЮ» было забито больше 2.5 гола.
Прогноз
Я поставлю на победу МЮ с коэффициентом 1.5 по линии БК betking.
18:00
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