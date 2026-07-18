В субботу, 18 июля, состоится товарищеский поединок между «Манчестер Юнайтед» и «Рексхэмом». По киевскому времени игра начнется в 18:00.



Манчестер Юнайтед



Прошлый сезон сложился для манкунианцев совсем неплохо. Коллектив Майкла Каррика (который уже официально возглавляет клуб) набрал 71 очко за 38 Премьер-лиги, что позволило ему занять 3-ю строчку общего зачета и вернуться в Лигу чемпионов. Отрыв от зоны Лиги Европы составил 14 зачетных пунктов.



Однако в кубках не сложилось – и Кубок Англии, и Карабао Кап «Манчестер Юнайтед» покинул на стадии 1/32 финала после поражений против «Брайтона» и «Гримсби» соответственно.



Рексхэм



Коллективу Райана Рельнодса в прошлом совсем немного не хватило для настоящего триумфа – выхода в Премьер-лигу. За 46 туров Чемпионшипа коллектив набрал 71 балл и занял 7-е место общего зачета, отстав от необходимого топ-6 всего на 2 балла.



Приличное выступление продемонстрировало «Рексхэм» и в Кубке Англии, где ему удалось квалифицироваться в 1/8 финала. Однако там валлийцами оказался сильнее «Челси» (2:4).



Личные встречи



В 2023 году коллективы уже проводили товарищеский матч – тогда победу со счетом 3:1 завоевал «Рексхэм».



Интересные факты

«Манчестер Юнайтед» не проиграл ни в одном из 6 последних матчей сезона.

В свою очередь «Рексхэм» победил только в 2/7 последних играх Чемпионшипа сезона 2025/26.

В 4/5 последних играх «МЮ» было забито больше 2.5 гола.

Прогноз



Я поставлю на победу МЮ с коэффициентом 1.5 по линии БК betking.