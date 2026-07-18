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Товарищеские матчи
18 июля 2026, 00:23 | Обновлено 18 июля 2026, 00:27
34
0

Манчестер Юнайтед – Рексхэм. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Матч начнется 18 июля в 18:00 по Киеву

18 июля 2026, 00:23 | Обновлено 18 июля 2026, 00:27
34
0
Манчестер Юнайтед – Рексхэм. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Манчестер Юнайтед
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В субботу, 18 июля, состоится товарищеский поединок между «Манчестер Юнайтед» и «Рексхэмом». По киевскому времени игра начнется в 18:00.

Манчестер Юнайтед

Прошлый сезон сложился для манкунианцев совсем неплохо. Коллектив Майкла Каррика (который уже официально возглавляет клуб) набрал 71 очко за 38 Премьер-лиги, что позволило ему занять 3-ю строчку общего зачета и вернуться в Лигу чемпионов. Отрыв от зоны Лиги Европы составил 14 зачетных пунктов.

Однако в кубках не сложилось – и Кубок Англии, и Карабао Кап «Манчестер Юнайтед» покинул на стадии 1/32 финала после поражений против «Брайтона» и «Гримсби» соответственно.

Рексхэм

Коллективу Райана Рельнодса в прошлом совсем немного не хватило для настоящего триумфа – выхода в Премьер-лигу. За 46 туров Чемпионшипа коллектив набрал 71 балл и занял 7-е место общего зачета, отстав от необходимого топ-6 всего на 2 балла.

Приличное выступление продемонстрировало «Рексхэм» и в Кубке Англии, где ему удалось квалифицироваться в 1/8 финала. Однако там валлийцами оказался сильнее «Челси» (2:4).

Личные встречи

В 2023 году коллективы уже проводили товарищеский матч – тогда победу со счетом 3:1 завоевал «Рексхэм».

Интересные факты

  • «Манчестер Юнайтед» не проиграл ни в одном из 6 последних матчей сезона.
  • В свою очередь «Рексхэм» победил только в 2/7 последних играх Чемпионшипа сезона 2025/26.
  • В 4/5 последних играх «МЮ» было забито больше 2.5 гола.

Прогноз

Я поставлю на победу МЮ с коэффициентом 1.5 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Манчестер Юнайтед
18.07.2026 -
18:00
Рексхэм
Победа МЮ 1.5 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

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Манчестер Юнайтед Рексем прогнозы прогнозы на футбол товарищеские матчи
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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