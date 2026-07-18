Костюк не допустил к полноценным тренировкам таланта Динамо

Киевское «Динамо» продолжает подготовку к матчу второго квалификационного раунда Лиги Европы против греческого ПАОКа.

После выездного матча с румынской «Университатеей» команда вернулась на свою базу в польском Люблине, где провела восстановительную тренировку.

Тренерский штаб разделил футболистов на две группы. Игроки, которые начинали предыдущий матч в стартовом составе, сосредоточились на восстановлении. Они выполнили разминку, легкую беговую работу и комплекс упражнений на растяжку.

В свою очередь, футболисты, которые получили меньше игрового времени или не выходили на поле, провели полноценное занятие.

Отдельно от основной группы тренировались Владислав Кабаев, Николай Михайленко и Пьер Мунгенге. Все трое работали по индивидуальной программе, которая включала беговые упражнения и работу с мячом.