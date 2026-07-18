Костюк не допустил к полноценным тренировкам таланта Динамо
Мунгенге до сих пор тренируется по индивидуальной программе
Киевское «Динамо» продолжает подготовку к матчу второго квалификационного раунда Лиги Европы против греческого ПАОКа.
После выездного матча с румынской «Университатеей» команда вернулась на свою базу в польском Люблине, где провела восстановительную тренировку.
Тренерский штаб разделил футболистов на две группы. Игроки, которые начинали предыдущий матч в стартовом составе, сосредоточились на восстановлении. Они выполнили разминку, легкую беговую работу и комплекс упражнений на растяжку.
В свою очередь, футболисты, которые получили меньше игрового времени или не выходили на поле, провели полноценное занятие.
Отдельно от основной группы тренировались Владислав Кабаев, Николай Михайленко и Пьер Мунгенге. Все трое работали по индивидуальной программе, которая включала беговые упражнения и работу с мячом.
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