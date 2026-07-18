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  4. Костюк не допустил к полноценным тренировкам таланта Динамо
Украина. Премьер лига
18 июля 2026, 19:58 |
3225
0

Костюк не допустил к полноценным тренировкам таланта Динамо

Мунгенге до сих пор тренируется по индивидуальной программе

18 июля 2026, 19:58 |
3225
0
Костюк не допустил к полноценным тренировкам таланта Динамо
ФК Динамо. Пьер Мунгенге
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Киевское «Динамо» продолжает подготовку к матчу второго квалификационного раунда Лиги Европы против греческого ПАОКа.

После выездного матча с румынской «Университатеей» команда вернулась на свою базу в польском Люблине, где провела восстановительную тренировку.

Тренерский штаб разделил футболистов на две группы. Игроки, которые начинали предыдущий матч в стартовом составе, сосредоточились на восстановлении. Они выполнили разминку, легкую беговую работу и комплекс упражнений на растяжку.

В свою очередь, футболисты, которые получили меньше игрового времени или не выходили на поле, провели полноценное занятие.

Отдельно от основной группы тренировались Владислав Кабаев, Николай Михайленко и Пьер Мунгенге. Все трое работали по индивидуальной программе, которая включала беговые упражнения и работу с мячом.

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Пьер Мунгенге Динамо Киев Владислав Кабаев Николай Михайленко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу тренировка
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
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