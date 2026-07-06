Самый дорогой игрок сборной Украины нашел футболиста для Динамо

Киевское «Динамо» завершило подписание контракта с футболистом юношеской сборной Франции Пьером Мунгенге, который покинул «ПСЖ».

Журналист Игорь Бурбас подтвердил инсайдерскую информацию Sport.ua о том, что подписать футболиста руководству киевлян порекомендовал Илья Забарный. Более того, отмечается, что Забарный назвал Мунгенге лучшим игроком юношеской команды парижан.

В прошлом сезоне Пьер Мунгенге защищал цвета «ПСЖ» U-19 – провел 35 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 21 результативным ударом и 12 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что футболист заключит с «Динамо» трехлетний контракт.