Самый дорогой игрок сборной Украины нашел футболиста для Динамо
Забарный порекомендовал Мунгенге столичному клубу
Киевское «Динамо» завершило подписание контракта с футболистом юношеской сборной Франции Пьером Мунгенге, который покинул «ПСЖ».
Журналист Игорь Бурбас подтвердил инсайдерскую информацию Sport.ua о том, что подписать футболиста руководству киевлян порекомендовал Илья Забарный. Более того, отмечается, что Забарный назвал Мунгенге лучшим игроком юношеской команды парижан.
В прошлом сезоне Пьер Мунгенге защищал цвета «ПСЖ» U-19 – провел 35 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 21 результативным ударом и 12 голевыми передачами.
Ранее сообщалось, что футболист заключит с «Динамо» трехлетний контракт.
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