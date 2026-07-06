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Украина. Премьер лига
06 июля 2026, 04:32 |
221
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Самый дорогой игрок сборной Украины нашел футболиста для Динамо

Забарный порекомендовал Мунгенге столичному клубу

06 июля 2026, 04:32 |
221
0
Самый дорогой игрок сборной Украины нашел футболиста для Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер Мунгенге
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Киевское «Динамо» завершило подписание контракта с футболистом юношеской сборной Франции Пьером Мунгенге, который покинул «ПСЖ».

Журналист Игорь Бурбас подтвердил инсайдерскую информацию Sport.ua о том, что подписать футболиста руководству киевлян порекомендовал Илья Забарный. Более того, отмечается, что Забарный назвал Мунгенге лучшим игроком юношеской команды парижан.

В прошлом сезоне Пьер Мунгенге защищал цвета «ПСЖ» U-19 – провел 35 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 21 результативным ударом и 12 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что футболист заключит с «Динамо» трехлетний контракт.

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Пьер Мунгенге Динамо Киев Игорь Суркис трансферы ПСЖ трансферы Лиги 1 трансферы УПЛ Илья Забарный
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
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