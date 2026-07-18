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  4. Наставник сборной Украины нашел идеального игрока для Динамо и Костюка
Украина. Премьер лига
18 июля 2026, 10:27 |
670
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Наставник сборной Украины нашел идеального игрока для Динамо и Костюка

Дмитрий Михайленко обратился к киевскому клубу с просьбой доверять Павлу Люсину

18 июля 2026, 10:27 |
670
4 Comments
Наставник сборной Украины нашел идеального игрока для Динамо и Костюка
ФК Динамо Киев. Павел Люсин
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Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко обратился к киевскому «Динамо» относительно перспектив талантливого полузащитника Павла Люсина, успешно игравшего на чемпионате Европы:

«Что касается Люсина, то снова хотел бы через это интервью обратиться. Он игрок с классным потенциалом – и ему нельзя этот сезон снова проводить на юношеском уровне в U-19 или U-21.

Он совершенно спокойно потянет уровень взрослого футбола. Ладно, пусть это будет не первая команда «Динамо» сразу, а аренда. Однако главное – не терять время на юношеском уровне.

Приведу пример. Когда он играет против «Шахтера» – а это лобовая игра наших лучших академий – за матч бьет по воротам восемь раз. Это говорит, что там слишком легко. Забил 15 голов, куча результативных действий. Не следует его держать в той среде, где ему легко.

Нужен новый вызов, выйти из зоны комфорта, где он выделяется, каждый раз забивает и ассистирует. Напротив – нужно идти туда, где тяжело. Не нужно тратить время.

Я ему это сказал: «Паша, если останешься, это будет твоей ошибкой. Понимаю, что здесь классно тебе, хорошая база, семья рядом. Но если хочешь прогрессировать, делай следующий шаг, иди туда, где сложно.

Люсин – подвижный и динамичный. И при этом спокоен с мячом, у него шикарное техническое оснащение. Он вообще из тех игроков, которые могут делать на поле абсолютно все. Он все равно полезен и с мячом, и без него.

Он обладает элитными физическими показателями. Это главное для того, чтобы он быстро двигался по карьере. Координация движений и выносливость – это действительно близко к элитному уровню», – уверен тренер украинской сборной.

Люсин провел 31 матч в составе «Динамо» U-19, в которых забил 15 голов и отдал 11 результативных передач. Контракт полузащитника с «бело-синими» истекает в июне 2031 года.

Талантливый 18-летний футболист поразил своей игрой на чемпионате Европы U-19, где за четыре матча забил один гол, отдал три ассиста и помог «сине-желтым» пробиться в полуфинал турнира.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Павел Люсин Дмитрий Михайленко
Николай Тытюк Источник: Трибуна
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Комментарии 5
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Три нападники в Динамо є, хіба що для ротації 
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Совершенно мудро! Вместо деревянного Бражка!
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+1
там еще Малова надо брать, правого защитника
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+1
Я был откровенно удивлен тупостью Костюка, который не выпустил его вместо Бражка во второй игре с румынами.
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0
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