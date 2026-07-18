Наставник сборной Украины нашел идеального игрока для Динамо и Костюка

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко обратился к киевскому «Динамо» относительно перспектив талантливого полузащитника Павла Люсина, успешно игравшего на чемпионате Европы:

«Что касается Люсина, то снова хотел бы через это интервью обратиться. Он игрок с классным потенциалом – и ему нельзя этот сезон снова проводить на юношеском уровне в U-19 или U-21.

Он совершенно спокойно потянет уровень взрослого футбола. Ладно, пусть это будет не первая команда «Динамо» сразу, а аренда. Однако главное – не терять время на юношеском уровне.

Приведу пример. Когда он играет против «Шахтера» – а это лобовая игра наших лучших академий – за матч бьет по воротам восемь раз. Это говорит, что там слишком легко. Забил 15 голов, куча результативных действий. Не следует его держать в той среде, где ему легко.

Нужен новый вызов, выйти из зоны комфорта, где он выделяется, каждый раз забивает и ассистирует. Напротив – нужно идти туда, где тяжело. Не нужно тратить время.

Я ему это сказал: «Паша, если останешься, это будет твоей ошибкой. Понимаю, что здесь классно тебе, хорошая база, семья рядом. Но если хочешь прогрессировать, делай следующий шаг, иди туда, где сложно.

Люсин – подвижный и динамичный. И при этом спокоен с мячом, у него шикарное техническое оснащение. Он вообще из тех игроков, которые могут делать на поле абсолютно все. Он все равно полезен и с мячом, и без него.

Он обладает элитными физическими показателями. Это главное для того, чтобы он быстро двигался по карьере. Координация движений и выносливость – это действительно близко к элитному уровню», – уверен тренер украинской сборной.

Люсин провел 31 матч в составе «Динамо» U-19, в которых забил 15 голов и отдал 11 результативных передач. Контракт полузащитника с «бело-синими» истекает в июне 2031 года.

Талантливый 18-летний футболист поразил своей игрой на чемпионате Европы U-19, где за четыре матча забил один гол, отдал три ассиста и помог «сине-желтым» пробиться в полуфинал турнира.