Наставник сборной Украины нашел идеального игрока для Динамо и Костюка
Дмитрий Михайленко обратился к киевскому клубу с просьбой доверять Павлу Люсину
Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко обратился к киевскому «Динамо» относительно перспектив талантливого полузащитника Павла Люсина, успешно игравшего на чемпионате Европы:
«Что касается Люсина, то снова хотел бы через это интервью обратиться. Он игрок с классным потенциалом – и ему нельзя этот сезон снова проводить на юношеском уровне в U-19 или U-21.
Он совершенно спокойно потянет уровень взрослого футбола. Ладно, пусть это будет не первая команда «Динамо» сразу, а аренда. Однако главное – не терять время на юношеском уровне.
Приведу пример. Когда он играет против «Шахтера» – а это лобовая игра наших лучших академий – за матч бьет по воротам восемь раз. Это говорит, что там слишком легко. Забил 15 голов, куча результативных действий. Не следует его держать в той среде, где ему легко.
Нужен новый вызов, выйти из зоны комфорта, где он выделяется, каждый раз забивает и ассистирует. Напротив – нужно идти туда, где тяжело. Не нужно тратить время.
Я ему это сказал: «Паша, если останешься, это будет твоей ошибкой. Понимаю, что здесь классно тебе, хорошая база, семья рядом. Но если хочешь прогрессировать, делай следующий шаг, иди туда, где сложно.
Люсин – подвижный и динамичный. И при этом спокоен с мячом, у него шикарное техническое оснащение. Он вообще из тех игроков, которые могут делать на поле абсолютно все. Он все равно полезен и с мячом, и без него.
Он обладает элитными физическими показателями. Это главное для того, чтобы он быстро двигался по карьере. Координация движений и выносливость – это действительно близко к элитному уровню», – уверен тренер украинской сборной.
Люсин провел 31 матч в составе «Динамо» U-19, в которых забил 15 голов и отдал 11 результативных передач. Контракт полузащитника с «бело-синими» истекает в июне 2031 года.
Талантливый 18-летний футболист поразил своей игрой на чемпионате Европы U-19, где за четыре матча забил один гол, отдал три ассиста и помог «сине-желтым» пробиться в полуфинал турнира.
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