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  4. Три динамовца индивидуально готовятся к матчу с ПАОКом
Лига Европы
17 июля 2026, 22:48 |
927
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Три динамовца индивидуально готовятся к матчу с ПАОКом

«Динамо» провело первую тренировку после победы над «Университатей»

17 июля 2026, 22:48 |
927
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Три динамовца индивидуально готовятся к матчу с ПАОКом
ФК Динамо Киев
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На следующий день после выездного матча против «Университати» делегация киевского «Динамо» вернулась к месту своей дислокации в Люблине.

Уже в Польше команда провела вечернюю тренировку, которая стала первой в рамках подготовки к матчу второго квалификационного раунда Лиги Европы против греческого ПАОКа.

Тренерский штаб разделил футболистов на две группы. Вышедшие в стартовом составе игроки выполнили разминку, беговую работу и комплекс упражнений на стретчинг, направленный на восстановление после игры.

Футболисты, выходившие на замену или не участвовавшие в предыдущем матче, после разминки под руководством тренера по физической подготовке Мацея Кендзерека работали над игровыми аспектами. Сначала они выполнили упражнения в «квадратах», после чего провели серию игр на две ворота с акцентом на завершение атак. Завершилось занятие упражнением с фланговыми передачами и ударами по воротам.

По индивидуальной программе занимались Владислав Кабаев, Николай Михайленко и Пьер Мунгенге – они выполняли беговую работу и упражнения с мячом.

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Руслан Полищук Источник: ФК Динамо Киев
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