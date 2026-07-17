Арбитра финала ЧМ арестовывали за участие в оргии

Главный арбитр финала чемпионата мира по футболу Славко Винчич был арестован во время оргии в 2020 году, но обвинения ему предъявлены не были.

Он был среди 26 мужчин и 9 женщин, задержанных на вечеринке с четырьмя пакетами кокаина, 10 пистолетами, тремя бронежилетами и более чем 11 400 долларами наличными.

Словенскому арбитру 46 лет. Финал чемпионата мира Испания – Аргентина состоится в воскресенье и начнется в 22:00.