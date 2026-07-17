Чемпионат мира17 июля 2026, 22:02 | Обновлено 17 июля 2026, 22:08
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Арбитра финала ЧМ арестовывали за участие в оргии
Славко Винчич имел опыт общения с правоохранительными органами
17 июля 2026, 22:02 | Обновлено 17 июля 2026, 22:08
1630
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Главный арбитр финала чемпионата мира по футболу Славко Винчич был арестован во время оргии в 2020 году, но обвинения ему предъявлены не были.
Он был среди 26 мужчин и 9 женщин, задержанных на вечеринке с четырьмя пакетами кокаина, 10 пистолетами, тремя бронежилетами и более чем 11 400 долларами наличными.
Словенскому арбитру 46 лет. Финал чемпионата мира Испания – Аргентина состоится в воскресенье и начнется в 22:00.
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Гарно відпочиває хлоп, одразу видно, що непідкупний)
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