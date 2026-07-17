Финал ЧМ-2026 обслужит словенец. Все матчи Винчича на чемпионатах мира
В предыдущих 5 поединках на мундиалях словенский арбитр показал 15 желтых и 1 красную карточку
46-летний словенский арбитр Славко Винчич будет работать на финальном матче чемпионата мира 2026 между сборными Испании и Аргентины.
Для словенца этот матч станет 6-м на мундиалях.
В 5 предыдущих поединках Винчич показал футболистам 15 желтых карточек, 1 красную карточку и назначил 1 пенальти.
Вспомним, на каких матчах словенец работал на мировых первенствах 2022 и 2026 годов.
Матчи чемпионатов мира, главным арбитром которых был Славко Винчич
2026: финал, Испания – Аргентина.
2026: 1/16 финала, Мексика – Эквадор – 2:0, 3 желтых и 1 красная карточка
2026: групповой этап, Иордания – Алжир – 1:2, 2 желтые карточки
2026: групповой этап, Бразилия – Марокко – 1:1, 2 желтые карточки
2022: Уэльс – Англия – 0:3, 2 желтые карточки
2022: Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2, 6 желтых карточек, 1 назначен пенальти
We wouldn't want to be in his shoes on Sunday, that's for sure! 😅 pic.twitter.com/xf6jRl34Tr— Flashscore.com (@Flashscorecom) July 17, 2026
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