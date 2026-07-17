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Чемпионат мира
17 июля 2026, 14:05 | Обновлено 17 июля 2026, 14:19
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Финал ЧМ-2026 обслужит словенец. Все матчи Винчича на чемпионатах мира

В предыдущих 5 поединках на мундиалях словенский арбитр показал 15 желтых и 1 красную карточку

17 июля 2026, 14:05 | Обновлено 17 июля 2026, 14:19
261
0
Финал ЧМ-2026 обслужит словенец. Все матчи Винчича на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Славко Винчич
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46-летний словенский арбитр Славко Винчич будет работать на финальном матче чемпионата мира 2026 между сборными Испании и Аргентины.

Для словенца этот матч станет 6-м на мундиалях.

В 5 предыдущих поединках Винчич показал футболистам 15 желтых карточек, 1 красную карточку и назначил 1 пенальти.

Вспомним, на каких матчах словенец работал на мировых первенствах 2022 и 2026 годов.

Матчи чемпионатов мира, главным арбитром которых был Славко Винчич

2026: финал, Испания – Аргентина.
2026: 1/16 финала, Мексика – Эквадор – 2:0, 3 желтых и 1 красная карточка
2026: групповой этап, Иордания – Алжир – 1:2, 2 желтые карточки
2026: групповой этап, Бразилия – Марокко – 1:1, 2 желтые карточки
2022: Уэльс – Англия – 0:3, 2 желтые карточки
2022: Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2, 6 желтых карточек, 1 назначен пенальти

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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