Названы конкуренты Шахтера за подписание бразильца Зе Лукаса

«Шахтер» проявляет пристальный интерес к 18-летнему опорному полузащитнику второлиговой бразильской команды «Спорт Ресифи» Зе Лукасу.

Молодой игрок накануне был отстранен от матчей за первую команду, так как клуб планирует провести переговоры и продать его.

Однако «Шахтер» не является единственным претендентом на Зе Лукаса. Также виды на опорника имеют бразильские «Фламенго» и «Крузейро», а еще на горизонте объявился французский «Марсель».

По данным журналиста Педро Мараньяо, все заинтересованные в Зе Лукасе клубы ныне продолжают активно контактировать как с самим игроком, так и со «Спорт Ресифи».

Несмотря на юный возраст Зе Лукас имеет на своем счету уже 57 матчей за первую команду «Спорт Ресифи», в том числе 24 – на уровне бразильской Серии А.