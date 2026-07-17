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  4. Названы конкуренты Шахтера за подписание бразильца Зе Лукаса
Украина. Премьер лига
17 июля 2026, 21:37 |
591
0

Названы конкуренты Шахтера за подписание бразильца Зе Лукаса

Это «Фламенго», «Крузейро» и «Марсель»

17 июля 2026, 21:37 |
591
0
Названы конкуренты Шахтера за подписание бразильца Зе Лукаса
ФК Спорт Ресифи. Зе Лукас
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«Шахтер» проявляет пристальный интерес к 18-летнему опорному полузащитнику второлиговой бразильской команды «Спорт Ресифи» Зе Лукасу.

Молодой игрок накануне был отстранен от матчей за первую команду, так как клуб планирует провести переговоры и продать его.

Однако «Шахтер» не является единственным претендентом на Зе Лукаса. Также виды на опорника имеют бразильские «Фламенго» и «Крузейро», а еще на горизонте объявился французский «Марсель».

По данным журналиста Педро Мараньяо, все заинтересованные в Зе Лукасе клубы ныне продолжают активно контактировать как с самим игроком, так и со «Спорт Ресифи».

Несмотря на юный возраст Зе Лукас имеет на своем счету уже 57 матчей за первую команду «Спорт Ресифи», в том числе 24 – на уровне бразильской Серии А.

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Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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