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Саудовская Аравия
17 июля 2026, 19:22 | Обновлено 17 июля 2026, 19:31
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0

Бенфика арендует несостоявшуюся звезду Аль-Насра

Джон Дуран в очередной раз меняет клуб

17 июля 2026, 19:22 | Обновлено 17 июля 2026, 19:31
970
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Бенфика арендует несостоявшуюся звезду Аль-Насра
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Дуран
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В январе 2025 года «Аль-Наср» купил напарника звездному Криштиану Роналду, форварда «Астон Виллы» Джона Дурана, заплатив невероятные 77 млн евро за 21-летнего игрока.

Колумбиец продержался в Саудовской Аравии полгода и с тех пор ходит по арендам – в «Фенербахче» и «Зенит».

На сей раз Дуран попытается реанимировать карьеру в «Бенфике» – стороны договорились об аренде с правом выкупа, при этом часть зарплаты все равно будет платить «Аль-Наср». Вероятно, форвард останется на контракте с аравийским клубом до 2030 года, так как нигде больше ему не будут платить такие деньги.

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Руслан Полищук Источник: Бен Джейкобс
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