Бенфика арендует несостоявшуюся звезду Аль-Насра

В январе 2025 года «Аль-Наср» купил напарника звездному Криштиану Роналду, форварда «Астон Виллы» Джона Дурана, заплатив невероятные 77 млн евро за 21-летнего игрока.

Колумбиец продержался в Саудовской Аравии полгода и с тех пор ходит по арендам – в «Фенербахче» и «Зенит».

На сей раз Дуран попытается реанимировать карьеру в «Бенфике» – стороны договорились об аренде с правом выкупа, при этом часть зарплаты все равно будет платить «Аль-Наср». Вероятно, форвард останется на контракте с аравийским клубом до 2030 года, так как нигде больше ему не будут платить такие деньги.