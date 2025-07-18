Гнев Моуриньо. Один из самых дорогих форвардов мира бойкотировал тренировку

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуриньо разозлился из-за поведения форварда сборной Колумбии Джона Дурана, который совсем недавно присоединился к команде.

21-летний футболист перебрался в Суперлигу из «Аль-Насра» на правах аренды. До этого, в январе 2025 года колумбиец покинул английскую «Астон Виллу» и решил продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

«Аль-Наср» заплатил за Джона 77 млн евро, что сделало футболиста одним из самых дорогих форвардов мира. Дуран не явился на первую тренировку «Фенербахче», чем разозлил наставника команды.

«Это неуважение. Есть четкие правила, и те, кто их не придерживается, будут иметь серьезные проблемы. Мы поговорим с ним. Если конечно он появится в клубе», – разгневан португальский тренер.

Стоит отметить, что 17 июля «Фенербахче» провел товарищеский матч против португальского «Портимоненсе» (2:1). Дюран не попал в заявку, но встретился с тренером. О чем говорили Моуриньо и Джон – неизвестно.

В прошлом сезоне колумбиец провел 13 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, в которых забил восемь голов. Ориентировочная стоимость форварда составляет 35 млн евро.