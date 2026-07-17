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Украина. Первая лига
17 июля 2026, 15:48 | Обновлено 17 июля 2026, 15:49
105
0

Подготовка продолжается. Александрия и Виктория провели спарринги на сборах

«Александрия» одержала минимальную победу, а «Виктория» сыграла вничью

17 июля 2026, 15:48 | Обновлено 17 июля 2026, 15:49
105
0
Подготовка продолжается. Александрия и Виктория провели спарринги на сборах
ФК Александрия
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Украинские футбольные клубы продолжают подготовку к старту нового сезона. В пятницу, 17 июля, «Александрия» провела спарринг с «Левым Берегом» U-21. «Виктория» (Сумы) сыграла товарищеский матч с клубом «Олимпия» (Савинцы)

«Александрия» одержала минимальную победу. Единственный мяч забил Александр Козак, реализовав одиннадцатиметровый удар.

«Виктория» завершала программу спаррингов на летних сборах матчем с «Олимпией». Подопечные Владимира Романенко так и не смогли преодолеть оборону соперника.

Товарищеские матчи. 17 июля

«Левый Берег» U-21 (Киев) – «Александрия» – 0:1

Гол: Козак (пенальти)

«Олимпия» (Савинцы) – «Виктория» (Сумы) – 0:0

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чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи Первая лига Украины Александрия Виктория Сумы Олимпия Савинцы
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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