Подготовка продолжается. Александрия и Виктория провели спарринги на сборах

Украинские футбольные клубы продолжают подготовку к старту нового сезона. В пятницу, 17 июля, «Александрия» провела спарринг с «Левым Берегом» U-21. «Виктория» (Сумы) сыграла товарищеский матч с клубом «Олимпия» (Савинцы)

«Александрия» одержала минимальную победу. Единственный мяч забил Александр Козак, реализовав одиннадцатиметровый удар.

«Виктория» завершала программу спаррингов на летних сборах матчем с «Олимпией». Подопечные Владимира Романенко так и не смогли преодолеть оборону соперника.

Товарищеские матчи. 17 июля

«Левый Берег» U-21 (Киев) – «Александрия» – 0:1

Гол: Козак (пенальти)

«Олимпия» (Савинцы) – «Виктория» (Сумы) – 0:0