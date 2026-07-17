ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико ответил Барселоне по трансферу Альвареса

Атлетико на официальном сайте заявил о том, что форвард Хулиан Альварес остается в мадридской команде, если никто не активирует клаусулу в 500 миллионов евро.

Об этом сказал руководитель клуба Мигель Анхель Хиль.

«Позицию клуба вы знаете. Хулиан Альварес остается с нами. Мы это сказали игроку, болельщикам и Барселоне. Атлетико – правильное место для него. Мы не принимаем предложения в 100, 150 или 200 миллионов евро», – сказал Хиль.

При этом сам Альварес ранее заявил, что хотел бы перебраться в Барселону.