ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико ответил Барселоне по трансферу Альвареса
Мадридский клуб не продает лидера
Атлетико на официальном сайте заявил о том, что форвард Хулиан Альварес остается в мадридской команде, если никто не активирует клаусулу в 500 миллионов евро.
Об этом сказал руководитель клуба Мигель Анхель Хиль.
«Позицию клуба вы знаете. Хулиан Альварес остается с нами. Мы это сказали игроку, болельщикам и Барселоне. Атлетико – правильное место для него. Мы не принимаем предложения в 100, 150 или 200 миллионов евро», – сказал Хиль.
При этом сам Альварес ранее заявил, что хотел бы перебраться в Барселону.
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