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Испания
17 июля 2026, 16:05 | Обновлено 17 июля 2026, 16:26
894
0

ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико ответил Барселоне по трансферу Альвареса

Мадридский клуб не продает лидера

17 июля 2026, 16:05 | Обновлено 17 июля 2026, 16:26
894
0
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико ответил Барселоне по трансферу Альвареса
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес
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Атлетико на официальном сайте заявил о том, что форвард Хулиан Альварес остается в мадридской команде, если никто не активирует клаусулу в 500 миллионов евро.

Об этом сказал руководитель клуба Мигель Анхель Хиль.

«Позицию клуба вы знаете. Хулиан Альварес остается с нами. Мы это сказали игроку, болельщикам и Барселоне. Атлетико – правильное место для него. Мы не принимаем предложения в 100, 150 или 200 миллионов евро», – сказал Хиль.

При этом сам Альварес ранее заявил, что хотел бы перебраться в Барселону.

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Барселона трансферы трансферы Ла Лиги Хулиан Альварес Атлетико Мадрид
Иван Зинченко Источник: ФК Атлетико Мадрид
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