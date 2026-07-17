Йожеф Сабо обратился к Пономаренко перед матчами Динамо и ПАОКа
Опытный тренер оценил ошибки киевского клуба и форварда в игре против «Университати»
В четверг, 16 июля, состоялся ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретились румынская «Университатя» Клуж и киевское «Динамо».
Подопечные Игоря Костюка второй раз подряд сыграли в нулевую ничью, но сумели одолеть соперника в серии пенальти (4:2) и пробиться в следующую стадию, где сыграют против ПАОКа.
Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо дал совет динамовцам перед противостоянием с греческим клубом и обратился к форварду «бело-синих» Матвею Пономаренко:
«Чтобы пройти ПАОК, надо добавлять во всех компонентах игры. В скорости, в частности, при принятии решений, расширять возможности в атаке. То, что «Динамо» показало в матчах с «Университатей», легко читалось защитниками соперников.
И очень много брака, с этим нужно что-то делать. Вспомню Пономаренко. Ты же смотришь на других нападающих, видишь, благодаря чему они выходят победителями в борьбе с защитниками, и делай выводы.
Видишь во время игры, как действуют защитники, где у них слабое место – используй свое преимущество. В футбол стоя не играют», – считает Сабо.
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