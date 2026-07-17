Йожеф Сабо обратился к Пономаренко перед матчами Динамо и ПАОКа

В четверг, 16 июля, состоялся ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретились румынская «Университатя» Клуж и киевское «Динамо».

Подопечные Игоря Костюка второй раз подряд сыграли в нулевую ничью, но сумели одолеть соперника в серии пенальти (4:2) и пробиться в следующую стадию, где сыграют против ПАОКа.

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо дал совет динамовцам перед противостоянием с греческим клубом и обратился к форварду «бело-синих» Матвею Пономаренко:

«Чтобы пройти ПАОК, надо добавлять во всех компонентах игры. В скорости, в частности, при принятии решений, расширять возможности в атаке. То, что «Динамо» показало в матчах с «Университатей», легко читалось защитниками соперников.

И очень много брака, с этим нужно что-то делать. Вспомню Пономаренко. Ты же смотришь на других нападающих, видишь, благодаря чему они выходят победителями в борьбе с защитниками, и делай выводы.

Видишь во время игры, как действуют защитники, где у них слабое место – используй свое преимущество. В футбол стоя не играют», – считает Сабо.