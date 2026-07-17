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  4. Томаш Кендзера провел юбилейный матч за Динамо
Лига Европы
17 июля 2026, 14:20 | Обновлено 17 июля 2026, 14:40
166
0

Томаш Кендзера провел юбилейный матч за Динамо

В рядах киевлян польский защитник дебютировал 29 июля 2017 года

17 июля 2026, 14:20 | Обновлено 17 июля 2026, 14:40
166
0
Томаш Кендзера провел юбилейный матч за Динамо
ФК Динамо
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Поединок с «Университатей» стал 200-м в для 32-летнего польского защитника Томаша Кендзеры в рядах «Динамо». 125 матчей он провел за киевлян в чемпионатах Украины, 61 – в еврокубках, 10 – в Кубке Украины и 4 – в Суперкубке Украины.

На рубеж «200» Томаш вышел через 8 лет 352 дня после дебюта за «бело-синих», который состоялся 29 июля 2017 года в домашней игре динамовцев с «Карпатами» (5:0) в УПЛ.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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