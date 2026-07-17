Лига Европы17 июля 2026, 14:20 | Обновлено 17 июля 2026, 14:40
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Томаш Кендзера провел юбилейный матч за Динамо
В рядах киевлян польский защитник дебютировал 29 июля 2017 года
17 июля 2026, 14:20 | Обновлено 17 июля 2026, 14:40
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Поединок с «Университатей» стал 200-м в для 32-летнего польского защитника Томаша Кендзеры в рядах «Динамо». 125 матчей он провел за киевлян в чемпионатах Украины, 61 – в еврокубках, 10 – в Кубке Украины и 4 – в Суперкубке Украины.
На рубеж «200» Томаш вышел через 8 лет 352 дня после дебюта за «бело-синих», который состоялся 29 июля 2017 года в домашней игре динамовцев с «Карпатами» (5:0) в УПЛ.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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