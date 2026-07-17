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  4. Александра Олейникова – Клара Бюрель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
17 июля 2026, 16:24 |
1239
4

Александра Олейникова – Клара Бюрель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала грунтового турнира WTA 250 в Яссах

17 июля 2026, 16:24 |
1239
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Александра Олейникова – Клара Бюрель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова
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17 июля украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 52) сыграет матч 1/4 финала на грунтовом турнире WTA 250 в Яссах, Румыния.

В третьем раунде украинка играет против представительницы Франции Клары Бюрель (WTA 630). Поединок начнется в 16:30 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в полуфинале поборется с Майяр Шериф.

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Александра Олейникова Клара Бюрель WTA Яссы смотреть онлайн
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Афігенно цікавий матч. Зійшлися дві дівчинки - майстрині своєї справи.
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Надцать брейков подряд
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Є 1 сет!
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Полные трибуны! Звезда же приехала. 
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