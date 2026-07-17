Александра Олейникова – Клара Бюрель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала грунтового турнира WTA 250 в Яссах
17 июля украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 52) сыграет матч 1/4 финала на грунтовом турнире WTA 250 в Яссах, Румыния.
В третьем раунде украинка играет против представительницы Франции Клары Бюрель (WTA 630). Поединок начнется в 16:30 по Киеву.
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Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка в полуфинале поборется с Майяр Шериф.
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