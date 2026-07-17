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Англия
17 июля 2026, 14:40 | Обновлено 17 июля 2026, 14:53
248
0

Решение капитана. Топ-игрок остался в команде после вылета из АПЛ

Боуэн решил остаться в Вест Хэме

17 июля 2026, 14:40 | Обновлено 17 июля 2026, 14:53
248
0
Решение капитана. Топ-игрок остался в команде после вылета из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джаррод Боуэн
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Полузащитник и капитан Вест Хэма Джаррод Боуэн объявил о решении остаться в команде, которая по итогам минувшего сезона неожиданно вылетела из АПЛ в Чемпионшип.

Несмотря на интерес со стороны Манчестер Юнайтед, Челси и Ливерпуля, 29-летний игрок продолжит выступать в Вест Хэме во втором по счету английском дивизионе.

В прошлом сезоне Боуэн забил 10 голов и сделал 11 результативных передач.

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трансферы АПЛ Вест Хэм Джаррод Боуэн трансферы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Вест Хэм
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