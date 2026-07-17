Англия17 июля 2026, 14:40 | Обновлено 17 июля 2026, 14:53
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Решение капитана. Топ-игрок остался в команде после вылета из АПЛ
Боуэн решил остаться в Вест Хэме
17 июля 2026, 14:40 | Обновлено 17 июля 2026, 14:53
248
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Полузащитник и капитан Вест Хэма Джаррод Боуэн объявил о решении остаться в команде, которая по итогам минувшего сезона неожиданно вылетела из АПЛ в Чемпионшип.
Несмотря на интерес со стороны Манчестер Юнайтед, Челси и Ливерпуля, 29-летний игрок продолжит выступать в Вест Хэме во втором по счету английском дивизионе.
В прошлом сезоне Боуэн забил 10 голов и сделал 11 результативных передач.
Some words from our captain ❤️ pic.twitter.com/sRC5C1v8g1— West Ham United (@WestHam) July 17, 2026
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