Решение капитана. Топ-игрок остался в команде после вылета из АПЛ

Полузащитник и капитан Вест Хэма Джаррод Боуэн объявил о решении остаться в команде, которая по итогам минувшего сезона неожиданно вылетела из АПЛ в Чемпионшип.

Несмотря на интерес со стороны Манчестер Юнайтед, Челси и Ливерпуля, 29-летний игрок продолжит выступать в Вест Хэме во втором по счету английском дивизионе.

В прошлом сезоне Боуэн забил 10 голов и сделал 11 результативных передач.