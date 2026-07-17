ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала игрока, подозреваемого в домогательстве
Алекс Хименес покинул Борнмут
Итальянская «Фиорентина» официально объявила о подписании контракта с испанским правым защитником английского «Борнмута» Алексом Хименесом.
Отмечается, что переход 21-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды с опцией выкупа.
В конце прошлого сезона «Борнмут» отстранил Алекса Хименеса после того, как в соцсетях начали распространяться скриншоты предполагаемой переписки 21-летнего защитника с несовершеннолетней девушкой.
В сезоне 2025/26 Алекс Хименес провел 33 матча на клубном уровне, отличившись одним забитым мячом и одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.
Jimenez entra a far parte della nostra Storia💜⚜️ pic.twitter.com/oqW8yBh6Ur— ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 16, 2026
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