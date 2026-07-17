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Италия
17 июля 2026, 14:17 |
281
0

ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала игрока, подозреваемого в домогательстве

Алекс Хименес покинул Борнмут

17 июля 2026, 14:17 |
281
0
ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала игрока, подозреваемого в домогательстве
ФК Фиорентина
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Итальянская «Фиорентина» официально объявила о подписании контракта с испанским правым защитником английского «Борнмута» Алексом Хименесом.

Отмечается, что переход 21-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды с опцией выкупа.

В конце прошлого сезона «Борнмут» отстранил Алекса Хименеса после того, как в соцсетях начали распространяться скриншоты предполагаемой переписки 21-летнего защитника с несовершеннолетней девушкой.

В сезоне 2025/26 Алекс Хименес провел 33 матча на клубном уровне, отличившись одним забитым мячом и одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

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Алекс Хименес Фиорентина Борнмут трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A аренда игрока
Дмитрий Вус Источник: ФК Фиорентина
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