ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала игрока, подозреваемого в домогательстве

Итальянская «Фиорентина» официально объявила о подписании контракта с испанским правым защитником английского «Борнмута» Алексом Хименесом.

Отмечается, что переход 21-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды с опцией выкупа.

В конце прошлого сезона «Борнмут» отстранил Алекса Хименеса после того, как в соцсетях начали распространяться скриншоты предполагаемой переписки 21-летнего защитника с несовершеннолетней девушкой.

В сезоне 2025/26 Алекс Хименес провел 33 матча на клубном уровне, отличившись одним забитым мячом и одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.