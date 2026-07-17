Противостояние сборных Франции и Англии имеет более чем столетнюю историю
Вспомним результаты всех поединков между двумя сборными
В матче за бронзовые медали чемпионата мира 2026 сыграют между собой сборные Франции и Англии.
Эти сборные имеют богатую, более чем столетнюю историю противостояний, которая насчитывает 32 поединка, в которых 17 раз побеждали англичане, 10 раз – французы и еще 5 раз была зафиксирована ничья. Разница между забитыми и пропущенными мячами – 72:41 в пользу сборной Англии.
Все матчи между сборными Франции и Англии в истории
- 2026: ЧМ, Франция – Англия
- 2022: ЧМ, Англия – Франция – 1:2
- 2017: ТМ, Франция – Англия – 3:2
- 2015: ТМ, Англия – Франция – 2:0
- 2012: ЧЕ, Франция – Англия – 1:1
- 2010: ТМ, Англия – Франция – 1:2
- 2008: ТМ, Франция – Англия – 1:0
- 2004: ЧЕ, Франция – Англия – 2:1
- 2000: ТМ, Франция – Англия – 1:1
- 1999: ТМ, Англия – Франция – 0:2
- 1997: ТМ, Франция – Англия – 0:1
- 1992: ЧЕ, Франция – Англия – 0:0
- 1992: ТМ, Англия – Франция – 2:0
- 1984: ТМ, Франция – Англия – 2:0
- 1982: ЧМ, Англия – Франция – 3:1
- 1969: ТМ, Англия – Франция – 5:0
- 1966: ЧМ, Англия – Франция – 2:0
- 1963: ЧЕ (квал.), Франция – Англия – 5:2
- 1962: ЧЕ (квал.), Англия – Франция – 1:1
- 1957: ТМ, Англия – Франция – 4:0
- 1955: ТМ, Франция – Англия – 1:0
- 1951: ТМ, Англия – Франция – 2:2
- 1949: ТМ, Франция – Англия – 1:3
- 1947: ТМ, Англия – Франция – 3:0
- 1938: ТМ, Франция – Англия – 2:4
- 1933: ТМ, Англия – Франция – 4:1
- 1931: ТМ, Франция – Англия – 5:2
- 1929: ТМ, Франция – Англия – 1:4
- 1928: ТМ, Франция – Англия – 1:5
- 1927: ТМ, Франция – Англия – 0:6
- 1925: ТМ, Франция – Англия – 2:3
- 1924: ТМ, Франция – Англия – 1:3
- 1923: ТМ, Франция – Англия – 1:4
Лучшими бомбардирами этого противостояния в официальных турнирах являются Зинедин Зидан (Франция), Брайан Робсон (Англия), Роджер Хант (Англия), Мариан Вишневски (Франция) и Люсьен Коссу (Франция), в активе которых по 2 забитых мяча.
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