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Чемпионат мира
17 июля 2026, 12:28 | Обновлено 17 июля 2026, 13:05
237
0

Противостояние сборных Франции и Англии имеет более чем столетнюю историю

Вспомним результаты всех поединков между двумя сборными

17 июля 2026, 12:28 | Обновлено 17 июля 2026, 13:05
237
0
Противостояние сборных Франции и Англии имеет более чем столетнюю историю
Getty Images/Global Images Ukraine
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В матче за бронзовые медали чемпионата мира 2026 сыграют между собой сборные Франции и Англии.

Эти сборные имеют богатую, более чем столетнюю историю противостояний, которая насчитывает 32 поединка, в которых 17 раз побеждали англичане, 10 раз – французы и еще 5 раз была зафиксирована ничья. Разница между забитыми и пропущенными мячами – 72:41 в пользу сборной Англии.

Все матчи между сборными Франции и Англии в истории

  • 2026: ЧМ, Франция – Англия
  • 2022: ЧМ, Англия – Франция – 1:2
  • 2017: ТМ, Франция – Англия – 3:2
  • 2015: ТМ, Англия – Франция – 2:0
  • 2012: ЧЕ, Франция – Англия – 1:1
  • 2010: ТМ, Англия – Франция – 1:2
  • 2008: ТМ, Франция – Англия – 1:0
  • 2004: ЧЕ, Франция – Англия – 2:1
  • 2000: ТМ, Франция – Англия – 1:1
  • 1999: ТМ, Англия – Франция – 0:2
  • 1997: ТМ, Франция – Англия – 0:1
  • 1992: ЧЕ, Франция – Англия – 0:0
  • 1992: ТМ, Англия – Франция – 2:0
  • 1984: ТМ, Франция – Англия – 2:0
  • 1982: ЧМ, Англия – Франция – 3:1
  • 1969: ТМ, Англия – Франция – 5:0
  • 1966: ЧМ, Англия – Франция – 2:0
  • 1963: ЧЕ (квал.), Франция – Англия – 5:2
  • 1962: ЧЕ (квал.), Англия – Франция – 1:1
  • 1957: ТМ, Англия – Франция – 4:0
  • 1955: ТМ, Франция – Англия – 1:0
  • 1951: ТМ, Англия – Франция – 2:2
  • 1949: ТМ, Франция – Англия – 1:3
  • 1947: ТМ, Англия – Франция – 3:0
  • 1938: ТМ, Франция – Англия – 2:4
  • 1933: ТМ, Англия – Франция – 4:1
  • 1931: ТМ, Франция – Англия – 5:2
  • 1929: ТМ, Франция – Англия – 1:4
  • 1928: ТМ, Франция – Англия – 1:5
  • 1927: ТМ, Франция – Англия – 0:6
  • 1925: ТМ, Франция – Англия – 2:3
  • 1924: ТМ, Франция – Англия – 1:3
  • 1923: ТМ, Франция – Англия – 1:4

Лучшими бомбардирами этого противостояния в официальных турнирах являются Зинедин Зидан (Франция), Брайан Робсон (Англия), Роджер Хант (Англия), Мариан Вишневски (Франция) и Люсьен Коссу (Франция), в активе которых по 2 забитых мяча.

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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