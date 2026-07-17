Противостояние сборных Франции и Англии имеет более чем столетнюю историю

В матче за бронзовые медали чемпионата мира 2026 сыграют между собой сборные Франции и Англии.

Эти сборные имеют богатую, более чем столетнюю историю противостояний, которая насчитывает 32 поединка, в которых 17 раз побеждали англичане, 10 раз – французы и еще 5 раз была зафиксирована ничья. Разница между забитыми и пропущенными мячами – 72:41 в пользу сборной Англии.

Все матчи между сборными Франции и Англии в истории

2026: ЧМ, Франция – Англия

2022: ЧМ, Англия – Франция – 1:2

2017: ТМ, Франция – Англия – 3:2

2015: ТМ, Англия – Франция – 2:0

2012: ЧЕ, Франция – Англия – 1:1

2010: ТМ, Англия – Франция – 1:2

2008: ТМ, Франция – Англия – 1:0

2004: ЧЕ, Франция – Англия – 2:1

2000: ТМ, Франция – Англия – 1:1

1999: ТМ, Англия – Франция – 0:2

1997: ТМ, Франция – Англия – 0:1

1992: ЧЕ, Франция – Англия – 0:0

1992: ТМ, Англия – Франция – 2:0

1984: ТМ, Франция – Англия – 2:0

1982: ЧМ, Англия – Франция – 3:1

1969: ТМ, Англия – Франция – 5:0

1966: ЧМ, Англия – Франция – 2:0

1963: ЧЕ (квал.), Франция – Англия – 5:2

1962: ЧЕ (квал.), Англия – Франция – 1:1

1957: ТМ, Англия – Франция – 4:0

1955: ТМ, Франция – Англия – 1:0

1951: ТМ, Англия – Франция – 2:2

1949: ТМ, Франция – Англия – 1:3

1947: ТМ, Англия – Франция – 3:0

1938: ТМ, Франция – Англия – 2:4

1933: ТМ, Англия – Франция – 4:1

1931: ТМ, Франция – Англия – 5:2

1929: ТМ, Франция – Англия – 1:4

1928: ТМ, Франция – Англия – 1:5

1927: ТМ, Франция – Англия – 0:6

1925: ТМ, Франция – Англия – 2:3

1924: ТМ, Франция – Англия – 1:3

1923: ТМ, Франция – Англия – 1:4

Лучшими бомбардирами этого противостояния в официальных турнирах являются Зинедин Зидан (Франция), Брайан Робсон (Англия), Роджер Хант (Англия), Мариан Вишневски (Франция) и Люсьен Коссу (Франция), в активе которых по 2 забитых мяча.