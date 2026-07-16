Франция против Англии. Результаты всех матчей за 3-е место на ЧМ

В матче за 3-е место на чемпионате мира 2026 года сыграют сборные Франции и Англии. Для французов это уже 4-й поединок за бронзовые медали на мундиалях.

Два из трех предыдущих случаев закончились победами сборной Франции

1986: Бельгия – 4:2

1982: Польша – 2:3

1958: ФРГ – 6:3

Англичане третий раз в своей истории сыграют в матче за 3-е место. Первые два матча закончились их поражением

2018: Бельгия – 0:2

1990: Италия – 1:2

Вспомним результаты всех матчей за бронзовые медали на мировых первенствах.

Все матчи за 3-е место на чемпионатах мира