Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Франция против Англии. Результаты всех матчей за 3-е место на ЧМ
Чемпионат мира
16 июля 2026, 11:31 | Обновлено 16 июля 2026, 12:21
450
0

Франция против Англии. Результаты всех матчей за 3-е место на ЧМ

Французы и англичане уже не в первый раз сыграют в матче за бронзу на мундиалях

16 июля 2026, 11:31 | Обновлено 16 июля 2026, 12:21
450
0
Франция против Англии. Результаты всех матчей за 3-е место на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В матче за 3-е место на чемпионате мира 2026 года сыграют сборные Франции и Англии. Для французов это уже 4-й поединок за бронзовые медали на мундиалях.

Два из трех предыдущих случаев закончились победами сборной Франции

  • 1986: Бельгия – 4:2
  • 1982: Польша – 2:3
  • 1958: ФРГ – 6:3

Англичане третий раз в своей истории сыграют в матче за 3-е место. Первые два матча закончились их поражением

  • 2018: Бельгия – 0:2
  • 1990: Италия – 1:2

Вспомним результаты всех матчей за бронзовые медали на мировых первенствах.

Все матчи за 3-е место на чемпионатах мира

  • 2026: Франция – Англия
  • 2022: Хорватия – Марокко – 2:1
  • 2018: Бельгия – Англия – 2:0
  • 2014: Нидерланды – Бразилия – 3:0
  • 2010: Германия – Уругвай – 3:2
  • 2006: Германия – Португалия – 3:1
  • 2002: Турция – Южная Корея – 3:2
  • 1998: Хорватия – Нидерланды – 2:1
  • 1994: Швеция – Болгария – 4:0
  • 1990: Италия – Англия – 2:1
  • 1986: Франция – Бельгия – 4:2
  • 1982: Польша – Франция – 3:2
  • 1978: Бразилия – Италия – 2:1
  • 1974: Польша – Бразилия – 1:0
  • 1970: ФРГ – Уругвай – 1:0
  • 1966: Португалия – СССР – 2:1
  • 1962: Чили – Югославия – 1:0
  • 1958: Франция – ФРГ – 6:3
  • 1954: Австрия – Уругвай – 3:1
  • 1938: Бразилия – Швеция – 4:2
  • 1934: Германия – Австрия – 3:2
По теме:
У Англии наихудший результат в чемпионских баталиях
Лаутаро Мартинес забил 40 голов за сборную Аргентины. Впереди только трое
Тухель не смог сломать традицию. Все тренеры, становившиеся победителями ЧМ
чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика сборная Англии по футболу сборная Франции по футболу
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Португальский журналист: «40 млн евро за этого украинца – это смешно»
Футбол | 15 июля 2026, 15:08 3
Португальский журналист: «40 млн евро за этого украинца – это смешно»
Португальский журналист: «40 млн евро за этого украинца – это смешно»

Педро Соуза назвал слишком высокой цену «Бенфики» на Анатолия Трубина

ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026
Футбол | 16 июля 2026, 10:37 0
ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026
ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026

Футболисты продемонстрировали баннер, посвященный вопросу Фолклендских островов

Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
Футбол | 16.07.2026, 08:53
Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
ВИДЕО. Обалдеть! Беллингем ударил по голове аргентинца. Отаменди заступился
Футбол | 16.07.2026, 05:40
ВИДЕО. Обалдеть! Беллингем ударил по голове аргентинца. Отаменди заступился
ВИДЕО. Обалдеть! Беллингем ударил по голове аргентинца. Отаменди заступился
Два ассиста Месси. Аргентина одержала волевую победу над Англией
Футбол | 16.07.2026, 00:06
Два ассиста Месси. Аргентина одержала волевую победу над Англией
Два ассиста Месси. Аргентина одержала волевую победу над Англией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мбаппе объяснил, почему Франция проиграла Испании в полуфинале ЧМ-2026
Мбаппе объяснил, почему Франция проиграла Испании в полуфинале ЧМ-2026
15.07.2026, 05:45 7
Футбол
Один из самых больших клубов мира решил приобрести Судакова
Один из самых больших клубов мира решил приобрести Судакова
14.07.2026, 08:19 3
Футбол
Тухель пояснил поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
Тухель пояснил поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
16.07.2026, 06:47 5
Футбол
Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры
Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры
14.07.2026, 10:17 13
Футбол
Энтони Джошуа отказался включать Усика в свой список
Энтони Джошуа отказался включать Усика в свой список
15.07.2026, 00:08 3
Бокс
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
15.07.2026, 00:49 13
Бокс
ЛОСАНО: «Главная цель сборной Украины – квалификация на Олимпиаду-2028»
ЛОСАНО: «Главная цель сборной Украины – квалификация на Олимпиаду-2028»
14.07.2026, 11:15 4
Волейбол
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
15.07.2026, 00:45 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем