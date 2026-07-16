Чемпионат мира16 июля 2026, 11:31 | Обновлено 16 июля 2026, 12:21
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Франция против Англии. Результаты всех матчей за 3-е место на ЧМ
Французы и англичане уже не в первый раз сыграют в матче за бронзу на мундиалях
16 июля 2026, 11:31 | Обновлено 16 июля 2026, 12:21
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В матче за 3-е место на чемпионате мира 2026 года сыграют сборные Франции и Англии. Для французов это уже 4-й поединок за бронзовые медали на мундиалях.
Два из трех предыдущих случаев закончились победами сборной Франции
- 1986: Бельгия – 4:2
- 1982: Польша – 2:3
- 1958: ФРГ – 6:3
Англичане третий раз в своей истории сыграют в матче за 3-е место. Первые два матча закончились их поражением
- 2018: Бельгия – 0:2
- 1990: Италия – 1:2
Вспомним результаты всех матчей за бронзовые медали на мировых первенствах.
Все матчи за 3-е место на чемпионатах мира
- 2026: Франция – Англия
- 2022: Хорватия – Марокко – 2:1
- 2018: Бельгия – Англия – 2:0
- 2014: Нидерланды – Бразилия – 3:0
- 2010: Германия – Уругвай – 3:2
- 2006: Германия – Португалия – 3:1
- 2002: Турция – Южная Корея – 3:2
- 1998: Хорватия – Нидерланды – 2:1
- 1994: Швеция – Болгария – 4:0
- 1990: Италия – Англия – 2:1
- 1986: Франция – Бельгия – 4:2
- 1982: Польша – Франция – 3:2
- 1978: Бразилия – Италия – 2:1
- 1974: Польша – Бразилия – 1:0
- 1970: ФРГ – Уругвай – 1:0
- 1966: Португалия – СССР – 2:1
- 1962: Чили – Югославия – 1:0
- 1958: Франция – ФРГ – 6:3
- 1954: Австрия – Уругвай – 3:1
- 1938: Бразилия – Швеция – 4:2
- 1934: Германия – Австрия – 3:2
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