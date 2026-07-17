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Лига Европы
17 июля 2026, 12:14 | Обновлено 17 июля 2026, 12:24
1017
0

Кардаш объяснил, почему Динамо так тяжело дался матч против Университати

«Динамо» со скрипом, но пробилось в следующий раунд Лиги Европы

17 июля 2026, 12:14 | Обновлено 17 июля 2026, 12:24
1017
0
Кардаш объяснил, почему Динамо так тяжело дался матч против Университати
ФК Динамо
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Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Василий Кардаш эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями об ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы киевской команды с румынской «Университатей» (Клуж), в котором в футбольной лотерее счастливый билет в следующий раунд достался украинскому клубу.

«Помнится, еще когда мне пришлось выступать за «Динамо», то нам всегда тяжело давался старт в еврокубках. А уже по ходу турнира мы прибавляли обороты. Надеюсь, что так будет и в этот раз. Тем более что подопечные Игоря Костюка еще далеки от боевых кондиций, потому что сезон для них начался, как никогда рано.

Что касается поединка в Клуже, то первый тайм динамовцы смело могут записать себе в актив, однако снова подвела реализация. Действовавшие вторым номером хозяева продемонстрировали, что умеют терпеть и после перерыва опасно выбегали в контратаки. Дважды киевлян от неприятностей спасал их вратарь Руслан Нещерет.

Согласен, у динамовцев, как и неделю назад в Люблине, далеко не все получалось. Но думаю, что по итогам двух поединков они были ближе к следующему раунду, чем клужане.

А в серии послематчевых пенальти киевляне вообще были безупречны.

Теперь важно, чтобы они должным образом восстановились, продуктивно поработали над ошибками, потому что следующий соперник – ПАОК из Греции – значительно серьезнее. Это, кстати, подтвердит защитник динамовцев Томаш Кендзера, который в последние годы выступал именно за клуб из Салоник».

Ранее защитник «Динамо» попал в больницу после победы в матче Лиги Европы.

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Динамо Киев Лига Европы статистика серия пенальти Университатя Клуж Университатя Клуж - Динамо инсайд Мнение эксперта Василий Кардаш
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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