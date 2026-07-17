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Англия
17 июля 2026, 12:40 | Обновлено 17 июля 2026, 13:09
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0

Ливерпуль подписал контракт с одним из лучших игроков сезона 2025/26

Доминик Собослаи продлил контракт с мерсисайдским клубом

17 июля 2026, 12:40 | Обновлено 17 июля 2026, 13:09
630
0
Ливерпуль подписал контракт с одним из лучших игроков сезона 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine
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Венгерский полузащитник Доминик Собослаи продлил контракт с английским «Ливерпулем», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, новый договор между клубом и 25-летним футболистом будет действовать до лета 2031 года. По условиям этого договора Доминик станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

В сезоне 2025/26 Доминик Собослаи провел 53 матча на клубном уровне, отличившись 13 забитыми голами и 12 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» пытается подписать Илью Забарного.

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Доминик Собослаи Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу продление контракта
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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