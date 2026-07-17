Ливерпуль подписал контракт с одним из лучших игроков сезона 2025/26
Доминик Собослаи продлил контракт с мерсисайдским клубом
Венгерский полузащитник Доминик Собослаи продлил контракт с английским «Ливерпулем», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, новый договор между клубом и 25-летним футболистом будет действовать до лета 2031 года. По условиям этого договора Доминик станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.
В сезоне 2025/26 Доминик Собослаи провел 53 матча на клубном уровне, отличившись 13 забитыми голами и 12 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» пытается подписать Илью Забарного.
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